Izgalmas napja lesz ma ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma napközben csupa segítő fényszög hat ránk. Érzelmileg kiegyensúlyozottnak érzi magát, és teljes összhangban van a szív az ésszel. Ha fontos döntést kell hozni, ez most egy teljesen jó időpont a szempontok végiggondolására.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Izgalmas napja lesz szerdán. Valaki egy titkot, vagy egy eddig ön által nem ismert információt oszt meg önnel, és ez nagy hatással lehet önre, olyannyira, hogy tervezésre, cselekvésre készteti. Mindenképpen új tervekre fogja inspirálni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán valaki hirtelen felbukkanhat, akit már rég látott, és ez kissé felboríthatja ön körül az egyensúlyt, hiszen az érzelmeknek nem tud majd parancsolni, legyenek azok negatív, vagy pozitív előjelűek is. Jó lehetőség ez viszont a félreértések tisztázására.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy kapcsolati probléma határozhatja meg a napot. Talán egy családi, vagy egy munkahelyi feszültség kerül napirendre és ahogyan ez megszokott, mindenki elmondja az álláspontját. Még ha erős véleménye van, akkor is jobb lenne, ha ezt most megtartaná magának. Valamiben ugyanis ön sem lát tisztán.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán valamilyen örömteli, pozitív változás állhat be egy fontos kapcsolatában. Ragadja meg a lehetőséget és hozzon ki minél többet a helyzetből még akkor is, ha esetleg maradt önben némi kétség, vagy bizonytalanság. Tényleg gondolkozzon most pozitívan, mert azzal jó irányt vesznek a dolgok.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma megnyílhat egy út ön előtt, és jó lenne, ha nem hagyná ki pusztán bizalmatlanságból. Tényleg gondolja végig, hogy milyen félelmei vannak, amik ezt a bizonytalanságot eredményezik. Ma rájöhet, hogy semmi oka aggodalmaskodni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Olyan időszakban van, amikor a teremtő erők hatványozottan működnek az életében, és az ön által kezdeményezett dolgok valahogy utat találnak. Bármibe is fog, mintha meg lenne áldva szerencsével. Használja ki ezt a kedvező periódust!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán még olyan helyről is támogatókra lelhet egy problémában, ahonnan egyáltalán nem számított ilyesmire. Előfordulhat, hogy egy furcsa ismeretlen ajánlja fel a segítségét, vagy az is, olyan valaki, akitől eddig egyáltalán nem volt elragadtatva.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán ha elvet egy magot, hamar kisarjad belőle valami - átvitt értelemben is. Kezdjen hát bele bátran abba az új dologba, amire már egy ideje készül, mert ha ma indul el vele, nagyobb esélye van a sikernek, mint bármikor máskor.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán egy hír, vagy egy lehetőség arra irányíthatja rá a figyelmét, hogy lenne némi teendője a családban, vagy az otthon területén. Talán csak néhány bútort kellene kicserélni, de az is elképzelhető, hogy valakinek az ügyeit kell elrendezni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán egy váratlanul felmerülő elfoglaltsága miatt kénytelen lesz egy előzetesen leszervezett programot lemondani, vagy egy ígéretet megszegni. Kérjen meg valakit, hogy helyettesítse, vagy álljon be ön helyett, és vigye egy kicsit a dolgokat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön alapvetően érzelmes típus, de ez nem jelenti, hogy ne lenne ugyanakkor megfontolt is, ha arra van szükség. Most ez a két oldal összeér, hiszen olyasmi előtt áll, ahol a megérzése vezet jó útra, de az észérvek is alátámasztják a döntést.