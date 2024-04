Nehéz kihívásokkal kell szembenéznie ma ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn egy picit szűrje meg a bejövő információkat, és igyekezzen azokat keresni, melyek pozitív kicsengésűek, reményt adnak és jobb kedvre derítik. Ha egy ilyen szűrővel tekint a világra, hamar rájön, hogy az nem is annyira rossz hely, mint amilyenek egyesek mutatni szeretnék.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn egy negatív hírről, vagy információról kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. Ellenőrizze a tényeket és ha valóban így van, akkor viszont tegye félre végre az aggályaidat ezzel kapcsolatban.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn valaki olyan igényelheti a segítségét, aki lelkileg romokban hever és az ön tanácsai a megnyugvást jelentik neki. Keresse az alkalmat, lehetőséget rá, hogy megtehesse, amit tud és szavaival, jelenlétével elindítsa a visszaépülés útján.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn feszült lehet, még akkor is, ha nincs tisztában ennek az okával. De nem kell hagynia, hogy ebben a hangulatban benne is maradjon. Igyekezzen tudatosan a pozitív dolgokkal foglalkozni, keresse a jó híreket és tekintsen a poharára úgy, mint ami félig tele van.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn valaki talán olyan problémával keresi meg, melynek a megoldása nem az ön kezében van. Legyen bármi is az, ne vállaljon be olyasmit, melynek a hatása már túlmutat a képességein, lehetőségein.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Már egy ideje vár egy lehetőségre, mely a munkával, a karrierrel kapcsolatos és napról napra nő önben a türelmetlenség és a bizonytalanság. Lehet viszont, hogy miközben saját magával van elfoglalva, történik odakinn egy változás, amely választ ad a kérdésére.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn eléri a célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érik meg a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, melyet már jó ideje tervezett. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok ön körül úgy elrendeződni, ahogy szeretné.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma sikerül egy apróbb részeredményt elérnie egy ügyben, mellyel ráadásul úgymond a kecske is jóllakhat, meg a káposzta is megmarad. Persze azért így is lesz még miért küzdenie, de a bolygók jelzik, hogy sikert ér el!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne engedje, hogy a düh elragadja hétfőn egy vita során. Csak akkor tud jól érvelni, ha hagy magának időt arra, hogy lehiggadjon. Márpedig fontos lenne a győzelem, és nemcsak önnek. Azoknak is, akik az ön szövetségesei.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn megnő az esélye annak, hogy egy kissé puskaporos lesz a levegő ön körül és ha nem figyel oda eléggé, még ön is belekeveredhet mindebbe. Ma valahogy mindenki egy kicsit türelmetlenebb és agresszívebb, nem lenne jó, ha egyszerre robbanna minden.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A hétfői nap valahogy nem igazán az öné. Ha egy megbeszélést tervezett mára, de úgy érzi, hogy sem lelkileg, sem szellemileg nem tud igazán ott lenni, akkor inkább mondja le, és ütemezze át máskorra.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn várja egy-két kihívás, amikkel nehéz lesz megküzdeni. Miért ne kérhetne segítséget? Ön már annyiszor állt mások rendelkezésére, hogy igazán elvárhat ennyit viszonzásul. Valószínűleg csak kérnie kell!