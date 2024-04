Érdekes helyzetbe kerülhet ma ez a csillagjegy, érdemes figyelni

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán is több együttállás látható, ezek közül markánsan hat önre a Hold és a Mars fényszöge. Most semmit sem tesz fél szívvel, teljes erőbedobással működik. A magánéletben viszont hozhat gubancokat a nagyon is erőteljes függetlenségvágya, ezt jó lenne fékezni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán egy jel, üzenet, vagy esetleg figyelmeztetés érkezhet önhöz valamilyen ügyben, ráadásul mindez olyan helyről, ahonnan nem is igazán számít erre. Vegye komolyan a jelzést és gondolkodjon el azon, miért most és miért onnan kapta meg.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán erőteljesen hat önre retrográd Merkúr. Ettől időnként úgy érezheti, mintha a félreértések vígjátékának egy szereplője lenne, mivel nem igazán sikerül valakivel szót értenie bizonyos ügyekben. Gondoljon arra is, hogy esetleg direkt nem érti az illető, mert egyszerűen nem akarja érteni...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán igencsak érdekes helyzetbe kerülhet. Mindig is érzékeny voltál más emberek problémáira. Most viszont előfordulhat, hogy olyan valakinek kellene segítenie, akinek a felfogásával nagyon nem ért egyet. Ez most bizony feladja a leckét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán igencsak ki lesznek élesedve az érzékszervei, szinte harci állapotban van ragadnak önre az információk és minden apró részletet észrevesz, így ha mostanában kezdene bele egy nagyobb szabású projektbe, akkor eljött a megfelelő pillanat. Indítsa be a motorokat, és taposson a gázra!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valaki akadályozza, vagy főleg, ha tesz ön ellen, akkor joga van ez ellen fellépni és egyáltalán nem kell hagynia magát. Ma is lehet valaki, aki minden, csak nem jóindulatú... Legyen kemény és határozott, húzza meg a vonalat, ha kell!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán úgy érzi, mintha egy titkos jótündér segítségét élvezné, mivel mindennek, amihez nyúl, valamilyen módon pozitív végkifejlete lesz. Valóban létezik az őrangyala, de talán ezúttal logikusabbnak tűnik az a magyarázat, mely szerint a sikereit a saját munkájának és kitartásának köszönheti.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán a megérzései jó irányt mutatnak, de vigyázzon és az esze is legyen a helyén, mert buktatókkal is kell számolnia. Legyen egy B-terve, ha valami mégsem pontosan úgy alakul, ahogy tervezte. Készüljön fel egy esetleges meglepetésre is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma rendkívül erős belső erő fűti, és ezt ön körül mindenki nagyon jól érzékeli majd. Ha most valamibe belekezdene, vagy szeretne elérni valamit, akkor itt az idő, vágjon bele! A változásnak gyakran az első időszaka a legizgalmasabb.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem kell mást mutatnia magából, mint amilyen valójában, hiszen önben pont azt szereti a környezete, amilyen személyiség. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne okozzon néha egy kis meglepetést maga körül. Ma például a párkapcsolatát is feldobhatja.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy ma egy kis zavar támad az erőben, egy személyes viszonyában, mivel egy eseményhez, vagy valaki furcsa viselkedéséhez nem igazán tudja, hogy hogyan viszonyuljon. Mielőtt azonban bármilyen irányba is elindulna, legyen óvatos és figyelmes! Itt most talán nem minden az, aminek látszik!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán valakinek arra lehet szüksége, hogy meghallgassa, vagy jó tanácsokkal lássa el, így ön lehet az, akinek a vállán kisírhatja magát az illető. A környezete is érzi, hogy milyen empatikus. Arra azért vigyázzon, hogy tényleg csak abban adjon tanácsot, amiben kéri.