Hétfőn a félárnyékos holdfogyatkozás és telihold okozhat feszültséget a csillagjegek életében

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn a félárnyékos holdfogyatkozás és telihold okozhat feszültséget. A Mérleg jegyében van a Hold, ami a kapcsolatai minőségét helyezi most fókuszba. Ha van olyan ezek között, ami nem a kölcsönösségen alapszik, azt most érdemes tisztázni, rendbe tenni.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma segíteni fogja a tudatalattija egy döntésben, amely érinthet pénzügyeket, de jól jöhet akkor is, ha egy bizonyos személlyel kapcsolatosan kell választ adnia. Kellemetlen helyzet adódhat ugyanis ma, melyben pusztán a rendelkezésére álló tények alapján nem igazán tud majd okosan határozni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön mindenért, amit csak elért, keményen megdolgozott és mindig maximális erőbedobással végezte a dolgát, így ha most végre jönnek az eredmények, gyarapodik és egyre előbbre jut, nem kell lelkiismeret furdalást éreznie. Dőljön hátra picit nyugodtan!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán a közelmúltban valakivel megszakadt a kommunikáció, amit lehet, hogy egy félreértés, vagy a nem megfelelő kommunikáció okozott. Ha a valódi ok nem túlságosan komoly és lehetősége van rá, igyekezzen ma megtörni a jeget és tisztázni, amit csak lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn elragadhatja a lelkesedés és beleveti magát valamibe, ami sikert, pénzt és örömet hozhat az életébe, de közben egy pillanatra sem szabad elveszítenie a józan eszét. Van esély ugyanis arra, hogy az odaadás figyelmetlenséget és könnyelműséget szül. Jó lenne most elkerülni a hibákat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn nyerhet valamit, vagy pénz állhat a házhoz és talán másképpen és más összegben, mint ahogyan ezt előzetesen várta, de akkor is örülni fog neki. Most talán több dologban is új döntést kell hoznia és a lehetőségei is megnövekednek, úgyhogy ne kapkodjon, gondoljon át mindent alaposan.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Telihold van a jegyében, ami a személyes kapcsolatait helyezi fókuszba. Hozhat persze feszültséget, de van, hogy a konfliktusok felvállalása előre visz minket. Talán éppen ezt kell most megtanulnia. Képviselj az érdekeit!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn nagyon komoly erők duzzadnak önben és ha egy tervet valósít meg, azt olyan energiával és odaadással csinálja, hogy közben szinte észre sem veszi, hogy mások is vannak ön körül. Legyen óvatos, mert ma telihold is van, ami sok feszültséget szül.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A telihold miatt ma mindenki egy picit érzékenyebb, így nagyon ügyeljen arra, milyen és mennyire éles kritikát fogalmaz meg a környezetével szemben. Lesz olyan is ön körül, aki talán nagyon ki van most hegyezve minden negatív hangra.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn valaki erőteljesen szembe mehet az szándékaival és önben erős lehet a kényszer, hogy tengelyt akasszon az illetővel, és megmutassa neki a határokat. Mielőtt azonban kirobbantaná a háborút, gondolja meg, fontos-e az ügy annyira, hogy belemenjen egy ilyen konfliktusba.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Legyen ma óvatos azzal, hogy kivel milyen stílusban kommunikál, mivel könnyen lehet, hogy egy foghegyről odavetett mondat megsért valakit. Így könnyedén kerülhet kellemetlen helyzetbe egy meggondolatlan csípős megjegyzés miatt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön nagyon önzetlen típus, és szinte mindig nagy a hajlandóság arra, hogy többet adjon magából, mint amennyit visszakap, de higgye el, ez hosszabb távon egyensúlyvesztést okozhat. A Mérleg telihold erre hívja fel a figyelmét.