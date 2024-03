Ez a csillagjegy az egész életét befolyásoló hírt kaphat a mai napon

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kezelje helyén az eseményeket, melyek most ön körül történnek! Mielőtt messzemenő következtetéseket vonna le egy elmaradt telefonból, vagy egy késéből, győződjön meg róla, hogy mindezt valóban a nem hiánya, vagy valami egészen más okozza.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mindennek a beéréséhez idő kell, ne sürgessen ma semmit – saját magát se! Amit viszont megtehet: menjen ki a természetbe, levegőzzön, és szellőztesse át a lakást is. Most nagyon nyitott a kultúrára, érdekes eszmecserékre, új információkra.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma szuper beszélgetésekben lehet része. Kiszélesedik a szellemi horizontja, és sok kérdéssel kapcsolatban „összeáll a kép”. És egész nap szívesen informálódik, olvassa a híreket, hallgatja a rádiót.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton talán több ajánlattal, lehetőséggel találkozik, mint általában, de ez ne tévessze meg és főleg, ne csábítsa könnyelműségre. Ne kötelezze el magát, várjon türelemmel, mivel a helyzet elég gyorsan változhat, viszont rövidesen kitisztul a kép.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármit is tervezett szombatra, jó esély van rá, hogy nem sikerül teljes mértékben tartani magát a tervhez. Talán elmarad egy program, vagy lemond a másik egy találkozót. Ha így van, a felszabaduló időt fordítsa önmagára.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az Ikrek jegyében jár a Hold, ami megnöveli az igényét a szellemi táplálékra, jó könyvekre, kulturális élményre. Ezért ha ma jót akar magának, akkor biztosan beütemez valami ilyesfajta programot is. Inspiráló beszélgetésekben is része lehet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehetséges, hogy ma valaki meg akarja téveszteni, legyen óvatos! Figyeljen a megérzéseire, mert azok megmutatják, ha valaki elhallgat ön elől valamit. A pletykákat is fogadj a nagy kételkedéssel. Egyáltalán nem biztos, hogy a valóságot tükrözik ezek a híresztelések.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Váratlan fejlemények adódhatnak ma, és közben előfordulhatnak szokatlan helyzetek is. Lesz ezek között azonban egy, amelyik ajtót nyit önnek egy lehetőséget felé, így jól figyeljen, nehogy elsétáljon az alkalom mellett. Hallgasson most egy barát, vagy családtag szavaira is!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma olyan szellemi képességeire is fény derülhet, melyeknek eddig ön sem volt tudatában. Egy váratlan szituációban ugyanis képes egy olyan megoldással előállni, amely senkinek sem jutott eszébe.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma sok időt tölthet információszerzéssel és megosztással. Mielőtt azonban teljesen odaszögezné magát a számítógép elé, menjen ki a szabadba, a friss levegőre, akármilyen is legyen az idő. Az Ikrek Holdnál „kötelező” a levegőzés!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szellőztesse ki a fejét – az Ikrek Holdnál ez egész biztosan jót fog tenni, így tud rendet tenni a gondolatai között is. Ha kirándul, túrázik a hegyekben, akkor nem csak a tájra, hanem az egész életére nagyobb rálátást kap. Próbálja csak ki!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Olyan ötletek, elképzelések születhetnek meg ön körül, melyekre érdemes felkapnia a fejét. Persze, fontos a realitás, de közben ne feledkezzen meg a megérzéseiről sem, melyek már eddig is annyi jóhoz segítették hozzá.