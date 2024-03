Ennek a csillagjegynek különösen jól alakulnak a dolgok nagypénteken

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagypénteken igazán jól alakulnak ön körül a dolgok! A Hold nagyon kedvező fényszögeket kap, amik meghatottságot hoznak. Ha a szeretteire, vagy barátaira néz, hálával telik meg a szíve, mert most igazán érzi azt a szeretet, ami körbeveszi.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon érzelmes napja lesz, de hát ennek most abszolút van helye és ideje. Ha már ma összegyűlik a család, akkor most igazán örömteli találkozást, és mély beszélgetéseket élhet meg. A Hold segítő fényszögei igazán meghitté teszik ezt a napot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma választania két eltérő információ közül, hogy melyiknek adjon hitelt. Talán érzi, melyik válasz a helyes, de az is lehet, hogy elbizonytalanodik. Bárhogy is lesz, most az intuíciójára hallgasson, mert az most tűpontosan működik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ön uralkodó bolygója, a Hold, ma csupa kedvező fényszöget kap. Napközben még a Skorpióban jár, ami érzékennyé és intuitívvá teszi, majd este átlép a Nyilasba, és lelkesedést, szenvedélyt hoz. Nagyon szép ünnepnap a mai, igazán hálás lehet érte!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha úgy érzi, hogy valaki, akivel a viszonya hűvösebb lett az utóbbi időben, egyre jobban hiányzik önnek, és sokszor eszébe jut, akkor itt az ideje, hogy változtassanak a dolgokon. Óvatosan közeledhet hozzá, kipuhatolva, hogy vajon ő is ugyanezt érzi-e. Ha igen, megtehetné most az első lépést.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön nehezen ismeri be, hogy mennyire szüksége van a pozitív visszajelzésekre a környezetéből. Jó, ha érzi az elismerést és az ön felé áradó szeretetet is. Ma ebben lesz része bőségesen! Valaki egy kedves gesztussal lepi meg.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Itt az alkalom, hogy valakivel kapcsolatban kicsit visszapörgesse az idő kerekét. A mai nap például remek lehet néhány félreértés tisztázására is. Tegye meg az első lépést, nem fogja megbánni! Ma mindenki engedékenyebb, békés hangulatban van.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Talán ma egy különös dologgal szembesülhet, amely még önmaga számára is meglepetés lehet. Kiderülhet ugyanis, hogy valamivel kapcsolatban különlegesen pontosak a megérzései. A Hold még az ön jegyében jár, és nagyon jó meglátásokat hoz. Ráadásul ma része lehet egy igazán csodás élményben is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csodás napja lehet, és az elmúlt napok rohanása után nagyon élvezi a békét, a nyugalmat, ami körbeveszi. Egy bosszúság azonban mégis akadhat: lehet, hogy valaki egy kicsit túlságosan beleüti az orrát olyasmibe, ami nem rá tartozik.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Igazán szép nap lesz a mai, ha egy picit el tudja engedni magát. Nem lehet folyton a kötelességeknek élni. Mutassa ki, ha meghatódik, ha megérinti valami a lelkét. Ma nagyon erős érzéseket jeleznek az égi folyamatok.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagypénteken igazán különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon és akár csak néhány kedves szóval is eloszlassa a viharfelhőket. Emiatt ma többen is lehetnek, akik önhöz fordulnak a problémáikkal.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma még a szokásosnál is erősebb lehet önben az együttérzés másokkal szemben. Ez nagyon jó a környezetének, de önnek picit terhes is lehet. Vigyázzon, ne engedje be túlzottan a negatív energiákat, inkább a pozitívakat. Azokat aztán vissza tudja adni a környezetének.