Heti horoszkóp: sordöntő lépéseket kell meghoznia ennek a csillagjegynek!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Ez a hét remek időszak lesz arra, hogy irányt váltson. Ha kell, új munkahelyet keressen, vagy kilépjen egy rossz kapcsolatból, megszabaduljon egy ön számára terhessé vált embertől. Több, hasznos találkozó is várja a napokban, amelyeknek örül majd, hiszen rengeteg új lehetőséget hoznak az életébe. Ha van kedvese, itt az idő, hogy komolyabb irányt vegyen a kapcsolatuk, ha egyedülálló, most feltűnhet a nagy Ő. Legyen nyitott minden újdonságra.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Ezen a héten sokat kell majd improvizálnia, kezdeményeznie, sőt, úttörőnek lenni, de közben nyugodtan viccelődjön, örüljön a pillanatnak. Néha jó érzés gondtalan gyereknek érezni magunkat. A csillagok azt javasolják: a napokban kerülje az elfogult értékeléseket és a merevséget. Ahhoz, hogy jól teljen a hét, kreatívan és lelkesen kell hozzáállnia mindenhez és mindenkihez. Nem baj, ha újra kell kezdeni mindent.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A legfontosabb kihívás a napokban önnek a koncentráció. Ha van valami fontos és sürgős tennivalója, azt ezen a héten meg kell oldania. Csak haladjon minden téren előre, bátran és minden akadályt leküzdhet. Az ellentmondások és a konfliktusok megszűnnek a napokban ön körül. De mielőtt bármit is tenne, lépne, át kell gondolnia a teendőit. Összepontosítson és minden a helyére kerül.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Egy nehéz munka végére ért, ezért bár még csak most kezdődik a hét, nyugodtan ünnepeljen, szórakozzon picit. Ha még sincs komoly oka az ünneplésre, akkor is kényeztesse magát, legalább egy pluszszabadnappal, amikor csak lustálkodik, vagy olyat tesz, amire már régóta vágyott. Legyen a szeretteivel, a családjával, a barátaival. Ha megosztja valakivel a csodálatos hangulatát, az biztosan visszatér majd a jövőben is, amikor segítségre és támogatásra lesz szüksége.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Egy furcsa, rémisztő gondolat vagy álom miatt nehezen indul a hete, de nem szabad nagy jelentőséget tulajdonítani ezeknek a dolgoknak. Ha az ember valamilyen nehéz, szinte megoldhatatlannak tűnő üggyel szembesül, nem szabad elkerülnie, hiszen a félelem leküzdése után jön valami új és érdekes. Csak össze kell szednie a bátorságát, és meg tudja tenni azt a fontos, felelősségteljes lépést, amelyet várnak öntől.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Ezen a héten ne mondjon el semmit senkinek magáról és a terveiről. Inkább húzódjon a háttérbe, maradjon egyedül és ne kezdjen párbeszédet azokkal az emberekkel, akikkel nemrégiben konfliktusa volt, mert minden újra indulhat. Tanács: ne szaladjon olyan busz után, amelyik nem akarja felvenni. Van valaki a közeledben, aki bölcs tanácsokat adhat, de ön mostanában sajnos nem hallgat rá.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Ezen a héten lehetősége nyílik új fejezetet kezdeni az életében, mondjuk elmenni egy rövid utazásra, vagy megismerkedni egy érdekes személlyel. Győzelmekkel és sikerekkel lesz tele ez a hét. Vezetői tulajdonságai bemutatásával hatékonyabban érhet el eredményeket, mint mások. A csillagok azt üzenik: ne próbáljon mindent kontrollálni. A könnyedség lesz az, amiből erőt meríthetsz az elkövetkezendő napokban.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Hajlamos a napokban a depresszióra, a rossz hangulatra, de nem szabad túlzásba vinni az aggodalmaskodást. Minden probléma, minden nehézség, ami úgy érzi, hogy körbeveszi, az valójában csak a fejében létezik. Tehetsz ellene. Ez a hét alkalmas a pihenésre, a közeli barátokkal való időtöltésre, az otthoni, hangulatos esték élvezetére. A csillagok azt tanácsolják: kevesebbet törődjön az apró bosszúságokkal, javítson az alvási szokásain.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Szigorúan ellenjavallt az ön számára, hogy ezen a héten rutinszerű, monoton tevékenységeket végezzen. Ezek azok ugyanis, amelyek depressziót okoznak és energiát vonnak el. Próbáljon meg valami újat csinálni, figyeljen a jó hangulatára, ne hagyja, hogy bárki is elvigye rossz irányba a napjait. Most minden olyan változónak, instabilnak tűnik számára, de ezek az érzések jönnek és mennek is. Sportoljon, beszélgessen és sokkal színesebb, barátságosabb lesz a világ!

Bak

XII. 22.–I. 20.

Kellemes hírek várnak önre, amelyek jó irányba viszik az életét. El kell fogadnia a sors ajándékait, és érdemes hálásnak lenni érte. Ez a hét tele lesz kellemes eseményekkel, ezért határozottabbnak kell lennie az új dolgokban, és akkor a szerencse biztosan megtalálja. Ha most elvállalná azt a fontos feladatot, amitől eddig tartott, azt sikeresen elvégzi. Lesznek akadályok, de könnyedén leküzdi őket, és elsőként ér célba.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Legyen óvatos, ugyanis a kollégáid között nincs egy ember sem, akiben megbízhatna. Előfordulhat azonban, hogy ezt saját magának köszönheti, mert valamiért tisztességtelenül viselkedett másokkal szemben. Ahhoz, hogy megőrizze a maga körül kialakult tiszteletet, abba kell hagynia a pletykálkodást, a gonoszkodást. Minden oldalról támadásra számíthat, erre fel kell készülnie. Most az a legfontosabb, hogy összeszeddje magát és újra őszintén, tisztességesen viselkedjen másokkal.

Halak

II. 20.–III. 20.

Lassítson, átmenetileg ne lépjen sehova, csak szálljon magába és fordítson időt a helyzete újragondolására. Talán érdemes lenne átgondolni, hogy érdemes-e ezzel a sok gonddal vesződni, vagy jobb, ha felhagy küzdeni a lehetetlennel. Persze, az is előfordulhat, hogy a sors fordulatot hoz az életébe, és a helyzet teljesen másképpen alakul, mint várta. Az egészségére is érdemes odafigyelne. Ha fel kell áldozni valamit másokért, tegye meg, duplán visszakapja.