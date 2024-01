Nehéz feladat vár ezekre a csillagjegyekre, de jó hírünk is van

2024. január 26.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken még az Oroszlánban jár a Hold, de már fogyóban van, ami sértődékennyé teheti. Egész apróságon is fel tudja húzni magát. Gyakorolja a nagyvonalúságot, és egyszerűen ezeket engedje el! Délutánra már minden simább lesz.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A jegy szülötte általában még az egyszerű helyzetekben is meglátja, mi az, amit a saját hasznára tudna fordítani. Ma ön is felismeri valakiben, mitől olyan sikeres, és ráérezhet valamire, amit önnek is meg kell tennie a céljai érdekében.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken egy kapcsolatban, ami lehet magán, de akár üzleti is, eljuthat egy következő szintre és végre az önnek fontos kérdésekről beszélhetnek. A kérdés csak az, hogy mindezt milyen sebességgel teszi. A taktikázás most kimondottan javasolt!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken végre egy kicsit nyugalmasabb nap elé néz, ami lehetővé teszi önnek, hogy egy kicsit belülre, a saját lelkére is figyeljen. Értékelje az elmúlt napok eseményeit, tartson alapos önvizsgálatot és határozza meg maga számára, mit akar elérni.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken végre nem adódik semmi váratlan, így nyugodtan foglalkozhat azzal a dologgal, ami bizonyosan nem véletlenül keltette fel az érdeklődését. Olyan út nyílhat meg most ön előtt, ami sikert és több pénzt ígér.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken remek híreket kaphat, de mindezekkel kapcsolatban újabb megválaszolandó kérdések merülhetnek fel önben. Ma dőljön hátra egy kicsit, lazítson, és töltődjön fel újból energiával. Annál is inkább, mert hamarosan némi küzdelem vár önre, addig össze kell szednie magát.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken valaki teljes erőből próbálkozik, szeretné manipulálni, de ön átlát rajta. Nyugodtan mondja meg neki, hogy tisztában van a valódi indítékaival. A délután jó lehetőséget hozhat a kikapcsolódásra, fogadja el a meghívást!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nyugodtan hagyatkozzon a megérzéseire, amikor valaki, legyen az ismerős, vagy teljesen ismeretlen, meg akarja győzni valamiről. Ne feledje, vannak emberek, akik egész más értékrend és látásmód szerint élnek, mint ön.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A péntek már nyugodtabb, de azért így is elég sűrűre sikerül a délután. Úgy elröppen az idő, hogy végül választania kell két program közül. Ne aggódjon, mindkettőt lehet pótolni! Törődjön inkább azzal, hogy önnek kényelmes legyen a délután.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken sikeres napja van, a magánügyeivel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhet ugyanis egy félreértésbe, vagy félreérthető helyzetbe. Jobb lenne ezt elkerülni, úgyhogy fogalmazzon nagyon precízen, pontosan.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön is látja, érzi, hogy a lehetőségei egyre nagyobbak és kinyílt a világ ön körül, de talán nem nagyon tudja, hogyan használja ezeket ki a legjobban. Mindennek a kulcsa az információgyűjtés, vagy akár a tanulás. Ma ráléphet erre az új útra.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hajlamos arra, hogy egy konfliktusból inkább kimeneküljön, mintsem konfrontálódjon, de pénteken egészen biztos, hogy nem ez lenne a helyes taktika. Épp ellenkezőleg: muszáj, hogy elmondja a véleményét, mert teljesen igaza van.