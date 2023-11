Pénzügyi nehézség elé néz ma ez a csillagjegy

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valaki a környezetében feszült lehet ma, és ez a hangulat könnyedén önre is átragadhat, ha nem óvatos. Nem biztos, hogy most ön a megfelelő személy arra, hogy megpróbálja megnyugtatni az illetőt, inkább kerülje el jó messzire, nehogy végül úgy járjon, hogy ő szépen lenyugszik, ön meg ideges lesz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma az átlagosnál szétszórtabb lehet, így nem lesz könnyű egy olyan dologgal foglalkoznia, amely a betűkkel és a számokkal kapcsolatos. A tanulás, a hivatalos ügyek, a papírmunka csupa kínszenvedést jelenthet. Kerülje őket!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy kissé érzékenyebb lesz az átlagosnál a mai napon, így olyasmit is sértésnek, támadásnak vesz, amit inkább csak egy kis ártatlan tréfának szánnak. Igyekezzen mindezt kordában tartani, ami persze nem jelenti azt, hogy mindent el kell viselnie. Például könnyen lehet, hogy ma valaki még szorul a jópofasága miatt!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ön képes ösztönösen kitalálni, mi motiválja az embereket, és néha nagy biztonsággal meg tudja tippelni az egyes élethelyzetekre adott reakcióikat is. Ma ezt a képességét gyakorolhatja, amikor kideríti, hogy valaki elrejtené ön elől az igazságot egy ügyben.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lehetséges, legszívesebben eltitkolná egy problémáját mindenki elől, ma mégis okosabban tenné, ha beavatna egy önhöz közel állót, hogy egyrészt magyarázatot kapjon néhány önnel kapcsolatos furcsaságra, részben pedig azért, hogy igénybe vegye a támogatását.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma veszélybe kerülhet valamilyen terve megvalósítása pénzügyi bizonytalanságok miatt, emiatt újra kell értékelnie minden ezzel kapcsolatos elképzelést. Tegye meg, legyen figyelmes és ki fog derülni, hogy alaptalan volt az aggodalom.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy átmeneti késés vagy zavar nehezítheti, hogy a dolgai a megfelelő ütemben haladjanak. Lehet, hogy mindezt némi pénzügyi probléma is súlyosbítja, így igyekezzen felkészülni e tekintetben is minden eshetőségre. Nem kell megijedni, a zavar hamar oldódik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy összeesküvés-elmélettel vagy egy pletykával találkozik ma, és talán erős lesz önben az érzés, hogy hitelt is adjon neki. Érdemes azonban a dolgokat óvatosan kezelnie és azt is megnézni, honnan érkezett az információ. Sokat elmond a dolgokról, ha megismerjük a hírforrást is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma valakinek segítenie kell abban, hogy egy kicsit összeszedje magát, vagy hogy az önbizalma helyreálljon. Igyekezzen lelket önteni belé, sorolja fel az erényeit és nyugtassa meg, sikerrel fog járni. Ön ebben nagyon ügyes!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön általában nagyon gyakorlatias ember, és ha úgy adódik, hogy meg kell tenni valamit, akkor nem szokott túl sokat vacakolni. Megteszi, amit kell. Ma azonban egy kicsit legyen óvatosabb és vizsgáljon meg több elméleti lehetőséget is, mielőtt belekezd valamibe.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma reggel nézze át a naptárát és gondolkodjon el alaposan azon, hogy nem felejtett-e el valamit? Ma könnyen előfordulhat, hogy kihagy az agya és talán nem is tudja, hogy miért, de egyszerűen elvesznek belőle fontos adatok. Ez mindannyiunkkal megesik néha!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai napon valaki, akinek talán számított a segítségére vagy jelenlétére távol marad, vagy átütemezi a részvételt. Megteheti, hogy egyedül áll neki a közös feladatoknak, de nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha van rá mód, legyen inkább rugalmas, és alkalmazkodjon hozzá.