Nyugalom szigete – ez vár ma erre a két csillagjegyre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Feszített tempójú hét áll ön mögött, ideje, hogy egy kicsit kiengedje a gőzt. A társasági élet önnek mindig fontos volt, ám az utóbbi időben, talán éppen a munkája miatt hajlamos volt elhanyagolni azt. Most ez a hétvége remek alkalom, hogy bepótolja, amit mulasztott.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Itt az idő, hogy végre beszéljen a családjának a hosszú távú terveiről, de ne úgy, hogy rögtön kész tények elé állítja őket, hanem úgy, hogy ad az ő véleményükre is, és meghallgatja a panaszaikat is. Ettől még nem kell az ő gondjaikat is önnek megoldania, de azért néhány jó ötlettel, javaslattal előállhat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha egy barátja ma önhöz fordul lelki segítségért, támaszért, akkor ne kioktató modorban lépjen fel vele szemben! Sokkal inkább a megértő, empatikus énjét kellene most elővennie, és ilyen módon beszélgetni vele.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Önnek fontos dolog az, hogy másokról gondoskodjon, de ma egy kicsit törődhetne többet önmagával is. Lehet azonban, hogy mindez annyira nem is lesz egyszerű, mivel nagyon hozzászokott a környezete, hogy önnek ők az elsők és megütközve nézik majd, hogy ez most megváltozott kicsit.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha valami elsőre nem sikerül, az még nem jelenti, hogy le kell mondania róla. Szombaton megbizonyosodhat arról, hogy képes olyasmit is megtenni, olyan eredményeket is elérni, amit a környezete sem gondol önről, és amely esetében talán már ön is kezdett lemondani a sikerről.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön igazán találékony és praktikus ember, és megvan az a képessége, hogy időnként új irányokból közelít a dolgokhoz és még kevés rendelkezésre álló információ esetén is megtalálja a megfelelő megoldást. Szombaton pont erre lesz szükség, amikor egy problémára kell választ találnia.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy elmaradása van néhány otthoni dologban, vagy már az ünnepekre készül, és amiatt idegeskedik, de nem szabad teret adnia a pániknak. Álljon meg egy pillanatra, vegyen egy nagy levegőt és próbálja meg új szemszögből megközelíteni a felmerült problémákat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton, ha valaki elfogadhatatlan módon beszél önnel, a természetes reakció az lenne, hogy visszavág. De ma talán jobb lenne, ha csendesen reagálna az esetre és nyugodtan elmagyarázná neki, miben téved.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha valaki a környezetében nem úgy viselkedik, ahogy az elvárható, akkor ne csak dohogjon magában, hanem próbáljon változtatni is a dolgokon. Javasoljon, érveljen, vitázzon, legyen konstruktív. Ha viszont így is falakba ütközik, akkor dönthet úgy is, hogy ott hagyja az egész szituációt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton felkeltheti a figyelmét egy izgalmas téma, amiről szeretne bővebb ismereteket is szerezni. Keressen kapcsolódó információkat az interneten és csatlakozzon csoportokhoz. Remek közösség alakul ki időként ezeken a helyeken, ahol szuperül el lehet tölteni az időt hosszú téli estéken.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Húzós időszakon van túl, de ma a körülmények nyugalmat ígérnek végre. Egy kellemes társaság, egy jó film, vagy egy könyv most könnyen elfeledtetheti önnel a pörgős napokat. Ma egy megkeresés, vagy meghívás vár önre egy idegentől. Legyen nyitott és érdeklődő! Aztán, ki tudja, mit hoznak a következő napok.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma lehet, hogy egy kis csendre, nyugalomra vágyna, de sem a körülmények, sem pedig az idő nem nagyon kedvez most ennek. Ha nem akar feszültséget, vonuljon el egy kicsit egy zavartalan, nyugodt helyre. Ha feltöltődik, a lelki békéje is helyreáll.