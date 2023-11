Nem mondja ki a párod, hogy szeret? Teszteld a szeretetnyelvét!

Szerelmedet vallani nehéz lehet, pedig ez egy fontos lépés egy kapcsolatban. Vannak, akik gyakran mondják, hogy „szeretlek”, míg mások tettekkel mutatják ki az érzéseiket. Tesztünk megmutatja, mi a te szeretetnyelved!

Te vagy a szavak embere, vagy számodra a tettek többet mondanak minden másnál? (Fotó: themindsjournal.com)

Amennyiben a kép jobb oldalán lévő arcra figyeltél fel először, akkor leginkább az álmaidra és a céljaid megvalósítására koncentrálsz. Míg mások a részletekkel vannak elfoglalva, te átátod a legbonyolultabb helyzeteket is, kiforrott terveid vannak, a magabiztosságod megingathatatlan. A szeretetnyelved a türelem. Időt szakítasz a szeretteidre, és itt nem sablonos romantikus gesztusokról van szó, hanem arról, hogy minőségi időt töltesz velük még akkor is, ha sok más feladat vár befejezésre.

Ha a fákat szúrtad ki, akkor valószínűleg óvatos vagy a szerelemben a korábbi rossz tapasztalataid miatt. Nagyon érzékeny vagy, és az apró dolgok is mélyen érintenek. Amikor igazán szerelmes vagy, akkor tudsz megnyílni, a kedves gesztusoknál is többet jelent, ha meg tudod osztani valakivel a félelmeidet és az álmaidat. Látszik, hogy megsebeztek, de azért nem zárkózol be, hiszel benne, hogy megtalálod az igazit!

A Hold vonzotta a tekinteted? Eszerint álmodozó típus vagy, amit az emberek sokszor úgy értelmeznek, mintha visszahúzódó lennél. Felelősséget vállalsz a tetteidért, de kissé elvont vagy, a spiritualitás és a kreativitás inspirál. A szeretetnyelved a művészet, szeretsz zenélni és táncolni, a kedvesednek verset írni vagy festeni róla egy képet. Nem beszélsz nyíltan a szerelmedről, de az érzéseid nyilvánvalóan megmutatkoznak a művészetedben.​

Amennyiben a jobb oldali arcban elrejtett farkason akadt meg a szemed, az arra utal, hogy szenvedélyes vagy, magabiztosan fejezed ki a vágyaid. Bulizós típus vagy, de az intim helyzeteket élvezed igazán. Szeretsz koktélokat keverni választottadnak, vagy romantikus történeteket megosztani vele vacsora közben. A szeretetnyelved a fizikai érintés, és az intim tetteket többre értékeled, mint a szavakat. Kedves gesztusokat használsz, hogy kimutasd a szerelmedet, mint például az ölelkezést.

Ha a háttérben lévő házat vetted észre elsőként, akkor egy kapcsolatban fontos számodra, hogy biztonságban és otthonosan érezd magad. A szeretetnyelved az étel – szeretsz főzni vagy sütni, még még akkor is, ha egyébként elfoglalt vagy és sorakoznak a megoldásra váró feladatok. A főzés egy sajátos módja annak, hogy elmondd választottadnak: „Törődök veled”.