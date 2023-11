Mindenszentek: ilyen napjuk lesz a csillagjegyeknek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán, Mindenszentek napján valakinek szüksége lehet a segítségére. Lehet, hogy csak jó szóval, kedvességgel, de az is, hogy konkrétabb formában, tettekkel tudja támogatni. Mindenképpen hálás lesz önnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán úgy hozhatja a sors, hogy ismét kapcsolatba kerül egy régi baráttal és ez alkalomból felidézik majd a múlt emlékeit. Kiderülhet az is, hogy ma már több a közös önökben, mint korábban. Érdemes felújítani ezt a kapcsolatot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha ma megy a temetőbe, akkor a borús érzések mellett igazán spirituális élményei is lesznek. Érzi az angyalok jelenlétét, ami vigasztaló lehet. Ossza meg a gondolatait másokkal is, mert a segítségükre lesz vele.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma úgy alakulhat, hogy valami olyanban lesz próbára téve, amit soha eddig nem próbált, vagy úgy kell megoldania valamit, ahogyan még soha nem volt alkalma. Ne izguljon emiatt, ha nem sikerül jól, azt a gyakorlatlanság számlájára is írhatja Könnyen lehet viszont, hogy most kiderül, hogy rejtett képességei vannak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Társaságban általában jobban érzi magát, de ma jól elvan egyedül is, ha úgy hozná a sors. Ma ugyanis jó, ha nagyon odafigyel a felmerülő gondolataira. Ma megszülethet a fejében egy ötlet, egy elképzelés, amelytől fordulhat önnel egy nagyot a világ.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valamivel igazán szeretne foglalkozni, akkor vegye a fáradtságot, szánja rá az időt és ismerje meg a részleteket is! Ma remek lehetősége lesz elmélyedni egy témában, amelyről kiderülhet, hogy nem egészen olyan, mint azt előre elképzelte, hanem még annál is sokkal izgalmasabb!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma erőteljesen működhet önben az intuíció, ráadásul szuper ötletei is lesznek, és szinte mindenről eszébe jut valami remek terv. Használja ezt a képességet, jegyezze fel a mai ötleteit, mert egy ilyen nap termése között valódi kincsre is lelhet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mindenszentek napján érzékeny hangulatban van, és könnyen lehetséges, hogy egészen spirituális élményei lesznek. Egy benyomás, egy pillanat, egy emlék sok új gondolatot ébreszthet önben. A lelki megtisztulás ideje a mostani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Néha hajlamos túl gyors tempót diktálni, hiszen szeme előtt már az elérendő cél lebeg. Most azonban nem érdemes sietni, hiszen nemcsak a cél elérése lehet érdekes és élvezetes, hanem az út maga is. A mai napnak is ez lehet a tanulsága.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán próbáljon egy beszélgetésben, vagy akár egy vitában úgy gondolkodni, hogy közben a másik fél érvelését is megvizsgálja, vagy legalább figyelembe veszi. Könnyen lehet ugyanis, hogy ami az ön szemében az egyetlen racionális megoldás, az valaki másnak egyáltalán nem az.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bár ön igazán toleráns ember, de néha önnek is nehéz elfogadni, hogy ön körül az emberek nem éppen tökéletesek. Ma valaki, akivel a kapcsolata szoros, egy hibát vét, vagy olyasmit tesz, mond, amin talán nem egykönnyen teszi túl magát.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán egy kérés, vagy meghívás érkezik önhöz, de kezelje óvatosan a dolgot, mert lehet az is, hogy mindez valójában több annál, mint aminek látszik. Talán az illető mást akar valójában öntől, mint amit elárul, így érdemes valamennyire óvatosnak lennie.