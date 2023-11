Komoly vitára számíthat ma ez a csillagjegy

2023. november 18.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton egy hír, vagy információ olyan ihletet adhat önnek, amivel úgy érezheti, hogy lendíteni tud egyet a karrierjén, vagy az anyagi helyzetén. Vegye komolyan az ilyen ötleteket, jegyezze fel és őrizze meg későbbre, mert, ki tudja, talán pont ez lesz az, ami megváltoztatja az életét a közeljövőben!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton nagyon együtt érző és mély érzelmekkel teli lehet, amire szükség is lehet, mivel a környezetében valakinek nagyon elkélne egy kis lelki támogatás. Még ha az illető nem is kéri meg rá, jelezze neki, hogy önre bármikor számíthat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A szombati napja tervezéssel és gondolkodással telhet. Ez lesz az a nap, amikor semmit sem szeretne a hagyományos módon csinálni, legyen az egyszerű házimunka, főzés, vagy akár szabadidős tevékenység. Persze, ha úgy alakul, ennek a párja nagyon fog örülni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton úgy érzi, hogy szinte az egész világot képes lenne meghódítani. Ha ez így azért nem is igaz, az biztos, hogy most nagy ambíciókkal vághat bele új tervekbe, de arra is remek esély van, hogy a meglévő dolgain változtasson.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Úgy érzi, hogy egy kapcsolatát illetően változtatásra van szükség? A mai nap kifejezetten alkalmas arra, hogy erre kísérletet tegyen. Ha pedig ehhez kényelmetlen témákat is feszegetnie kell, az se feszélyezze. Jobb az ilyesmit mielőbb kitenni az asztalra és nem alatta rejtegetni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valamibe beleteszi az energiát, annak előbb, vagy utóbb mindig meglesz az eredménye. Ma egy olyan nap jöhet el az életében, amikor egy siker végre igazolhatja az elmúlt időszak erőfeszítéseit. Most viszont döntési helyzetben van. Ön előtt ugyanis több út is nyitva áll. Vajon melyiket választja?

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma bizony muszáj lesz élni azzal az erővel, befolyással, amivel rendelkezik. Higgye el, igaza van, és bízzon magában. Ma olyan helyzetbe kerülhet, hogy rá kell vennie valakit, hogy azt tegye, amit mond, és mindenkinek így lesz a jobb.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Van, hogy egy helyzetet viszonylag egyszerűen meg lehet oldani, néhány kedves szóval, vagy akár egy bocsánatkéréssel. Mégis legtöbbször ezek azok a dolgok, amelyeket a legnehezebb megtennünk. Tegye ma félre a büszkeségét és változtasson a hangulaton.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton lehet egy vita, vagy egy félreértés, ami negatív érzésekkel töltheti meg és ez akár még ahhoz is vezethet, hogy tartósan rányomja a bélyegét a hangulatára - pedig jelentéktelen dolog az egész. Igyekezzen minél kevesebbet rágódni a dolgon, próbáljon egy kicsit mással is foglalkozni és igyekezzen objektíven látni a helyzetet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton nemcsak egy telefonhívás, vagy egy kedves üzenet, hanem a környezete is bearanyozhatja a napját és feldobhatja a munkakedvét is. Egy ilyen érzelmileg örömmel telített napon pedig olyan dolgokkal is meg tud majd birkózni, amelyek eddig talán komoly kihívást jelentettek önnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha a gondolatai folyamatosan az otthona és a szűkebb környezete kicsinosításán, változtatásán járnak, az nem a véletlen műve. Most szinte benne van a levegőben a változás és ez önben is megindítja az erre való igényt. Ma nagyon kreatív ötletei lehetnek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma könnyedén rá tud hangolódni a környezetére és ez különösen igaz lehet egy emberre, aki amúgy is igen közel áll önhöz. Ne lepődjön meg hát, ha a nap folyamán többször is egyszerre mondanak ki dolgokat, kitalálják egymás gondolatait.