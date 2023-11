Ez a csillagjegy ma egy komoly figyelmeztetést kap

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Csütörtökön egy fontos figyelmeztetés érkezhet önhöz valamilyen ügyben, ráadásul mindez olyan helyről, ahonnan nem is igazán számít erre. Vegye komolyan a jelzést, és gondolkodjon el, miért csak most és miért csak onnan kapta meg.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Csütörtökön a vonzereje olyan erős lehet, hogy még ismeretlen emberektől is kapja a bókokat, vagy bepróbálkoznak csak úgy. Ami pedig a romantikát illeti, nos, ott ma igazán öné lehet a pálya. Ha a partnerével tölti az időt, akkor egy nagyon kellemes és izgalmas estére számíthat.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Csütörtökön egy szituációban úgy érzi, mintha a félreértések vígjátékának egy szereplője lenne, mivel nem igazán sikerül valakivel szót érteni bizonyos ügyekben. Persze előfordulhat az is, hogy valójában ezek nem is igazi félreértések. Könnyen lehet ugyanis, hogy az illető nem is igazán akarja megérteni.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Csütörtökön az önfegyelme kissé erőtlenné válik, így könnyedén elterelődhet a gondolata arról, ami igazán fontos. Nehezen kezd bele dolgokba és gyakran szakítja meg a munkát apró-cseprő indokokkal, hogy addig se kelljen a robottal foglalkoznia. Ez persze érthető, de mégiscsak jobb lenne, ha túlesne a nemszeretem feladatokon!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Az őszinteség valóban nagyon fontos erénye, de azért maradjon kíméletes és érzékeny is! Lehet, hogy a szigorú kritikái riasztóan hatnak azokra, akik közel állnak önhöz, és talán néha meg is bántódnak emiatt. Ma különösen figyeljen a megfogalmazásra!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Vannak napok, amikor győz a fásultság, és nehéz motivációt szerezni – a mai nap önnek valószínűleg ilyen lesz. Kicsit talán lehangolt, fáradt és talán sokkal sötétebben lát dolgokat, mint máskor. Épp ezért kerülje ma a döntéseket!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ma olyan helyzetbe kerülhet, amelyben felelősségteljesen kellene döntenie, cselekednie. Ez önnek általában nem túl nehéz, hiszen mindig is érzékeny volt más emberek problémáira, gondjaira. Ma azonban egyszerre több személy érdekeit is néznie kell.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Csütörtökön szinte kiélesednek az érzékszervei, ragadnak önre az információk, és minden apró részletet észrevesz, így ha mostanában kezdene bele egy nagyobb szabású projektbe, akkor eljött a megfelelő pillanat. Most kell elindítani a folyamatokat!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Ha valaki tesz ön ellen, akkor joga van ez ellen fellépni, és egyáltalán nem kell hagynia magát. Ne legyen hát bűntudata, ha a saját, vagy akár a családja érdekeit védi olyan ellen, aki ártó szándékkal közeledik. Legyen kemény és határozott, húzza meg a vonalat, ha arra van szükség!

Bak (12. 22.–01. 20.)

Őszinte ember, ez az egyenesség pedig ad egyfajta magabiztosságot is önnek az életben. Ma azonban valaki megpróbálhat visszaélni a bizalmával és olyasmire használni az öntől kapott információkat, amellyel nem ért egyet.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

A horoszkóp szerint csütörtökön az égiek áldása kíséri. Úgy érezheti, hogy a tetteit egy titkos erő segíti, mivel mindennek, amihez nyúl, valamilyen módon pozitív végkifejlete lesz. Legyen hálás érte!

Halak (02. 19.–03. 20.)

Csütörtökön egy téves információ vagy félreértés okozhat némi kommunikációs zavart a környezetében, és előfordulhat az is, hogy régóta a szőnyeg alá söpört problémák kerülnek elő. Ha azt látja, hogy növekszik a feszültség, igyekezzen mielőbb eltávolodni a csatamezőtől.