A Rák Hold kissé türelmetlenné teszi ma ezt a csillagjegyet

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Rák Hold kissé türelmetlenné teszi. Nem bírja a szentimentális hangulatot, ma pedig bőven lesz benne része. Jobb lenne, ha szerdán inkább egyedül dolgozna, akkor legalább haladna is a feladataival. Van valaki a környezetében, akinek az önsajnálata különösképpen irritálja.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nem elég jól dolgoznia, kell, hogy ez látszódjon is, és egyértelmű legyen mások számára. Az sem árt, hogyha a mai napon kicsit többet trécsel a kollégáival és a főnökével is. Használja ki a mai nap lazább hangulatát az emberi kapcsolatokra!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hajlamos arra szerdán, hogy a hibákra összpontosítson. Legyen az párkapcsolat, vagy munkahelyi barátság, ha valami nem tökéletes, akkor ma csak erre az egy tényezőre koncentrál. Márpedig, ha egy szituációban önt valami zavarja, azt biztosan képtelen huzamosabban elviselni. Mi lenne, ha igyekezne inkább a pozitív tényezőkre figyelni?

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold szerdán már az ön jegyében jár, és ettől igazán kezdi átérezni a karácsonyi hangulatot. Ön egyébként is nagyon segítőkész, de most saját magán is túltesz: ha senki nem kéri, akkor is belesegít mások életébe. Akkor jár jól, ha jók az antennái: vegye az adást, hogy kinek jó ez, kinek inkább kellemetlen.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma jobban teszi, ha kivételesen nem a szívére, hanem az eszére hallgat. Az érzelgősség ma furcsa helyzeteket okozhat, és még a közlekedésben is megnehezítheti a dolgát. Idegesen, kimerülten semmiképpen ne üljön a volán mögé!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold ma már a Rák jegyében jár, ami miatt ma nyitottabb mások problémáira. Azt is jelenti ez ugyanakkor, hogy picit túl sok is lehet, és könnyen olyasmibe is beleütheti az orrát, ami amúgy nem önre tartozik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A közös munka ma jól megy önnek. Ráadásul ma bölcs döntéseket hozhat, és jó szövetségeseket találhat. Olyasmit is megérezhet, megsejthet most, ami a másik titkolna. Most nagyon kiélesednek az érzékei, intuíciója.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold vizes jegyben jár, ami felerősíti az intuícióját. Ma ráadásul lesz egy döntés, amit nem igazán lehet a racionalitás talaján meghozni, mert annál most egyszerűen több kell… Használja a megérzéseit, és hagyja, hogy azok vezéreljék.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Mars és a Nap is a jegyében jár, ami szinte legyőzhetetlenné teszi. De azért óvatosan, mert most arra is hajlamos, hogy nagy(obb) kockázatot vállaljon. Igazán nyerő pedig akkor lehet, ha a tetterőt racionalitással párosítja.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha egy napja ennyire tele van tennivalóval, mint a szerdai, az úgy hat, mint a dopping, hiszen önre igazán jellemző a mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Igazán fel tud pörögni, és ilyenkor érzi csak igazán, hogy zajlik ön körül az élet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán kísértésbe hozhatják a bolygók, lehet, hogy valaki megpróbálja majd rábeszélni valamire, ami nem tetszik önnek. Ha rossz érzése van, utasítsa el az ajánlatot, és ne engedje magát kétes dolgokba belevinni!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Rák Hold miatt is lehet, hogy ma szívesen lustálkodna, és bizonyára örülne, ha mások végeznék el ön helyett a munkát, vagy legalábbis annak nagy részét. Sajnos erre nincs sok esély, úgyhogy inkább kapja össze magát, és tudja le a feladatokat.