Óriási döntés előtt állhat ez a csillagjegy

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden ismét el kell gondolkoznia azon, hogy hogyan is kellene dönteni, merre is kellene indulnia tovább. Nagyjából sínen érezheti magát, de ön mégis mindig többre vágyik, ami persze nem baj, sőt, jó hogy ilyen ambíciózus. Hamarosan olyan inspirációt kaphat, ami jó ötleteket ad.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Rengeteget dolgozik, és mégis úgy érzi, kevés a látszatja. Ha ezek háztartási feladatok, akkor ez most nem is igen fog megváltozni, sajnos az valahogy mindig újratermeli önmagát. De akkor is megkérheti a családtagjaidat, hogy figyeljenek jobban! A kertészkedés több örömet jelent: a lelkére visszahat a természet szépsége.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha volt valami, amit igazán fontosnak érzett az életben, és úgy találja, hogy egyre távolabb van tőle, akkor itt az ideje, hogy fordítson a sorsán. Ha azonban legyint rá, vagy a nehézségekre hivatkozik, akkor nem remélhet mást! Persze ön küzdő típus úgyhogy lehet tudni, most is megharcol azért, amit akar!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kellemesen unalmas napra számíthat. Semmi különös történés nem zavarja meg a merengésben; még a munkahelyén sem. Ez persze a főnökét lehet, hogy zavarja! Próbáljon meg lelkesedést színlelni, ha másképp nem megy!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók jelzése szerint ma megismerkedik valakivel, aki a későbbiekben nagy hatással lehet az életére. Hogy milyen téren, azt egyelőre nem látja tisztán. De mégis mindketten öntudatlanul is érzik, hogy van valami dolog, amit együtt kell végrehajtaniuk.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan élmény érheti valakinek köszönhetően, hogy megérik önben az igény a változásra. Az illető kibillenti a nyugalmából, ami hosszú távon viszont nagyon is az ön érdekét szolgálja. Ne kapkodjon, fontoljon meg mindent, mielőtt a döntő lépést megteszi.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden kétszeresen is érezheti a mondás igazságát, hogy valóban, ki korán kel aranyat lel. Minél előbb lát neki sürgős teendőidnek, annál előbb lesz ideje arra, hogy a nagy lehetőséggel is foglalkozzon végre. Mert valami terve ma végre bejöhet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jobban tenné, ha elkerülné a felesleges konfliktusokat. A párjával való csatázásban ugyan ön a kitartóbb, és a társa előbb morzsolódik fel, de végső soron önnek is veszteség ez. Ha túlnéz a konkrét helyzeten, akkor látja ezt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Új út nyílhat meg ön előtt. Állásajánlatot kaphat, de lehet, hogy emiatt még a régit nem kell feladnia. Mérlegelje, hogy min mennyit nyer, illetve veszít, de egyelőre még ne hozzon döntést. Az is lehet, hogy a kapcsolataiban áll be változás, és választania kell két barát, vagy két szerelem között.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Volt már ugyan ennél jobb napja is, de ez még nem ok arra, hogy teljesen búnak eressze a fejét. A véletlen ráadásul egy csodás lehetőséggel ajándékozza meg a mai napon. Talán egy véletlen találkozás révén.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden kissé nyugtalan, vitára és borúlátásra hajlamos. Úgy érzi, hogy senkire sem számíthat igazán. Ez nem igaz, ön látja nagyon borúsan ma a dolgokat. Mondja el másoknak, mi bántja, és kellemesen fog csalódni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden olyan hírt kaphat, aminek hatására átgondolja terveit, és módosítani kell az irányon. Lehetséges az is, hogy rájön, ami annyira elégedetté tette volna korábban, az most már nem is fontos, és már másra vágyik. Ma konkrét lépéseket is tehet az eléréséért.