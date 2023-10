Nagy döntés előtt állnak ezek a csillagjegyek, sok múlik a mai napon

2023. október 28.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az energia és lelkesedés, amellyel te bele tudja magát vetni a dolgokba, szinte minden esetben garancia arra, hogy a dolgok végül jól sülnek el - így van ez a mai napon is. Talán kis siker az, aminek szombaton örülhet, de nem ez számít igazán. Megint egy lépéssel előbbre van.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma azt láthatja, hogy egy régi álma valóra válhat, vagy egy régi terve megvalósulhat, mivel a körülmények adottak hozzá. Ha így van, nincs mire várnia, ünnepelje meg! Ne tűzzön ki rögtön újabb célt, hanem lazítson egy kicsit és kapcsolódjon ki.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bár a felszínen talán hezitálónak, vagy túlságosan is alkalmazkodónak tűnik, valójában rendkívül szilárd és megbízható jellem. Most is tanúbizonyságát adja elkötelezettségének. Egy barátja számíthat önre ismét.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton előfordulhat, hogy azt fogod érezni, valaki nem értékeli számodra megfelelően az erőfeszítéseidet. Természetesen rajtad múlik, hogy ilyen körülmények között mennyit teszel bele a dologba a jövőben.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton érdekes hírek kötik le figyelmét, bármilyen csatornán is érkezzenek azok be önhöz. Mindehhez azonban a véleménye is társul és ez abban a közegben, ahol tartózkodik, okot adhat a vitára. Jobb, ha most kerüli a konfrontációt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton döntenie kell valamiről és ez most sokkal nagyobb gondot okozhat, mint általában. Talán ez azért van, mert valahol belül érzi, hogy nem áll a rendelkezésére minden információ. Várja ki a végét!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Néha egy-egy helyzet elbizonytalanítja az embert, de ha egy kicsit utánajárunk a témának és megvitatjuk a környezetünkkel, már tisztulhat a kép. Ma egy beszélgetés során bevillanhat az agyába egy megoldás.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hiába van szombat, a ház körüli munkák megvárták a hétvégét. Ha egy feladat nagyon nincs ínyére, akkor annak szinte minden apró részletével problémái adódnak és nagyon nehezen tudja rávenni magát, hogy rendesen megcsinálja. Pedig ma egy ilyen projektet már végképp nem lehet halasztgatni, szóval nagy levegő és hajrá!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma szívesen megfogná a dolgokat a könnyebbik végüknél, ám egy ügyben biztosan látszik, hogy nem ez hoz megoldást. Szánja rá magát, hogy megcsinálja rendesen, és higgye el, még hamarabb is túl lesz rajta, mint gondolná.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma figyeljen nagyon mások reakcióira, és igyekezzen minél többet megérteni az ön körül lévő emberek motivációiból. Könnyen lehet ugyanis, hogy kiderül, hogy valakivel azonosak az érdekeik, vagy hasonló az érdeklődésük.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton valaki arra törekedhet, hogy befolyást szerezzen ön felett, vagy rábírja valamire. Nos, úgy látszik, nem tudja, kivel áll szemben... Igyekezzen mindent megtudni az illető szándékairól és a hátteréről, mivel csak ennek fényében tudja megítélni, mi jó önnek és mi nem.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton egy darabig harcban állhat önben az ész és az érzelem, de szinte bizonyos, hogy az érzelem fog kikerülni ebből győztesen. Higgye el, általában az a helyes döntés, amit a szívünk diktál. Ez ma is nagyon hamar bebizonyosodik.