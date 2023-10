Durva nap elé néznek ezek a csillagjegyek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szinte túlcsordul önben az energia, olyannyira, hogy gondja támadhat annak az elégetésével. Ebben lehet segítségére egy kis mozgás, amivel lekötheti a felesleget és még arra is alkalmas, hogy lelkileg, agyilag is rendbe tegye.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön olyasmivel kell foglalkoznia, amihez nincs túl nagy kedve, de nem tűr halasztást és nem lehet elkerülni sem. Ha így van, akkor gyakoroljon önfegyelmet, kapcsoljon ki minden mást és összeszorított fogakkal, de menjen végig ezeken a feladatokon.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Úgy érzi a csütörtöki napon, hogy annyira felaprózódnak az energiái, hogy nem is halad igazán semmivel, holott egész nap dolgozik. Ez természetese nincs így. Mindennel kicsit előbbre van és mindennel egy kicsit törődött ma is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Fontos kérdések merülnek fel ma önben egy helyzet kapcsán. Vajon mennyire használja ki a lehetőségeit? Nem lehetséges, hogy ön ennél sokkal többre képes? Hogy ennél sokkal kreatívabb? Használja ki a tehetségét sokkal jobban!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók jelzése szerint most picit elégedetlen egy területével az életének. Nem biztos, hogy ott van a valódi probléma, ahol látja: elképzelhető, hogy egész más okozza most a gondot. Egy őszinte beszélgetés segíthet felderíteni az okokat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy kissé nehézkesen indul, de annál elégedettebben zárul a csütörtöki napja. Számíthat arra, hogy nagyot lép előre egy tervében, ami kapcsolatban lehet a magánélettel, vagy a karrierrel is. Mindennek pedig az oka a legvalószínűbben az lesz, hogy találkozik valakivel, aki hatással lesz önre.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön szerencsés lesz valamiben, és nagyon kijön önnek a lépés egy dologban, talán elsőre meg is lepődik, de ha mindent alaposan végiggondol, rá kell jönnie, hogy mindez szükségszerű volt és ki is járt önnek. Sokat beletett, tanult, dolgozott a célért.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most új dolgokkal ismerkedhet meg és érdemes is nyitva tartania a szemét, fülét, mert könnyen lehet, hogy mindez nagyon fontos lesz a későbbi fejlődése szempontjából is. Ne feledje, hogy a következő lépcsőfok, a következő lépés megtétele egyedül önön múlik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön ön is izgalmas nap elé néz, ami egy fontos kihívás elé állítja. Meg kell találnia, fel kell fedeznie azt a lehetőséget, mely keresztezi az útját. Nem sétálhat csak úgy el mellette, mert ha ön nem lép be azon az ajtón, majd megteszi más.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most úgy érzi, mintha minden és mindenki arra esküdött volna össze, hogy önt lelassítsa, akadályozza. Pedig higgye el, ez nem igaz, egyszerűen csak ma a véletlenek sorozata ezt hozta ön körül.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csak olyan dolog mellett kardoskodjon, aminek igazságtartalmáról száz százalékig meg van győződve, különben könnyedén kerülhet igen kellemetlen helyzetbe. Ma például jól teszi, ha utána jár egy hírnek...

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlanul fókuszba kerül egy folyamatban lévő ügye, és vele ön is hirtelen a középpontban találja magát. Bárhogyan is alakul, igyekezzen higgadt maradni és fektessen nagy hangsúlyt a megfelelő kommunikációra maga körül.