Durva nap elé nézhet az Ikrek, de van egy jó tanácsunk

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken előfordulhat, hogy célt érni csak kerülő úton lehetséges. Tulajdonképpen mindegy is, hogyan jut eredményre, a lényeg most az, hogy minden a tervei szerint alakuljon. Ragadja meg a lehetőségeket, és ne azon morfondírozzon, hogy miért nem az eredeti terv szerint megy a dolog.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ahhoz, hogy a kedve szerint formálódjanak a dolgok ön körül, önnek is tennie kell, és egy változást gyakran az alapoz meg a legjobban, ha saját magán kezdi el. Mutasson példát a környezetének és hamarosan egyre többen utánozni fogják.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken valaki keményebb hangot üt meg önnel szemben. Nagy lesz önben a kísértés, hogy ezekre ön is keményen válaszoljon, de kipróbálhat valami mást is. Mosolyogjon és maradjon higgadt még akkor is, ha megbántva érzi magát. Ezzel alaposan meglepheti az illetőt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken furcsa érzés kerítheti hatalmába, úgy érezheti, hogy egy érzelmi blokk akadályozza, hogy hatékonyan haladjon a dolgaival. Lassítson, tartson szünetet és foglalkozzon egy kicsit valami egészen mással. Később visszatérve már nem akadályozza semmi a folytatásban.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Általában az intuíciója rendkívül jó tanácsadónak bizonyul. Ma azonban a racionális gondolkodásra lesz szüksége egy ügyben és bármit is diktál a szíve, ne hagyja otthon az eszét... Ha pedig valaki tanácsot ad, most nagyon komolyan mérlegelje a szavait.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken érzi a feszültséget a környezetében, de talán nem is igazán tudja beazonosítani, kik között vibrál ennyire a levegő. Ön csak arra ügyeljen, hogy maradjon ki ebből. Ne legyen a közelben, amikor kitör a hatalmas veszekedés.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken ellentmondásos érzések keríthetik hatalmukba. Az egyik fele azt mondja, kockáztasson, vágjon bele egy kalandba, a másik viszont inkább az óvatosság szavát követné. Valószínűleg mindkettőnek igaza van egy kicsit. Várjon még a döntéssel!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon fontos, hogy merjen önmaga lenni, és nem azzal foglalkozni, mit tesznek mások. Álljon ki a sorból, és nézze meg, onnan milyennek tűnnek a dolgok! Ma sikereket akkor érhet el, ha van bátorsága a saját útját követni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A segítőkészsége kiemelkedő, és nagyon fontos is, hogy jó célokra használja az energiáit. Ma azonban picit más a helyzet... Most a közelében valakinek gondja akadt és ön talán azt érzi, hogy önnek kell ezt segíteni, megoldani. De lehet, hogy ez esetben nem ez jelenti a jó választ.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma kétségek foghatják el önmagával kapcsolatban és talán azt érzi, hogy egy feladatra nem ön a legalkalmasabb, mégis önnek kell elvégeznie. Megteheti, hogy visszalép, de előbb gyűjtsön további információkat. Valószínűleg ugyanis téved, és éppen ön a megfelelő személy!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken egy olyan személlyel lehet konfliktusa, vitája, aki pedig nagyon közel áll önhöz. Véleménykülönbség alakulhat ki és önben erős az inger arra, hogy meggyőzze az igazáról. Mi lenne azonban, ha más módszert választana? Hagyja, hogy azt képviselje, amiben ő hisz.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ezen a héten egy kicsit hullámvasúton érezheti magát a hangulatváltozásoknak köszönhetően. Most viszont stabilizálódnak önben és ön körül a dolgok. Rá is fér önre, hogy tudjon többet pihenni, relaxálni. A hosszú hétvége jó alkalmat kínál ehhez.