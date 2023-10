A Bika mostanában túlságosan is érzékeny, itt a megoldás

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán nagy dilemma elé kerülhet. Véleményt kell mondania valakiről, vagy valamiről egy társaságban és tudja, hogy az őszinteséggel fájdalmat okozna. Nehéz döntés előtt áll, mert egy kegyes hazugsággal többet árthat az adott helyzetben, mint a kőkemény valósággal, de ez utóbbit meg nehéz közölni...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mostanában különösen érzékeny az olyan hírekre, információkra, amelyek valamilyen katasztrófáról szólnak, pedig nem csak ezeket kellene észrevennie. Lássa meg az élet naposabb oldalát is, különösen önmaga körül, a szeretteivel kapcsolatban.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán igyekezzen fizikailag és lelkileg is felkészülni, ugyanis könnyen lehet, hogy szüksége lesz az ellenálló képességére, mivel ma megtalálhatja néhány kihívás, amely először sok elfoglaltságot, de azután egy új célt hozhat az életébe.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán különös megérzések vezérlik a napját, amely talán régi, szinte elfeledett emlékeket hozhatnak vissza. Használja fel ezt az élményt, próbáljon következtetéseket levonni belőle a jelenre vonatkozóan is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma a munkahelyén olyan ügy kerül ön elé, amellyel kapcsolatban képtelen lesz objektíven cselekedni, megnyilvánulni mivel úgy érzi, hogy személyesen is érintett. Talán ez igaz is, de legyen bárhogy, igyekezzen csak annyit elárulni magából, amennyit feltétlenül szükségesnek tart.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán valaki nagyon próbálkozik önnél, szeretné szorosabbra fűzni önnel a kapcsolatát, vagy legalábbis szeretne közelebb kerülni önhöz. Ennek persze lehet tiszta szimpátia is az oka, de nem lehetetlen valamilyen hátsó szándék sem. Legyen óvatos, ha az illetőt nem ismeri eléggé!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy meghívás ad lehetőséget önnek arra, hogy olyan emberekkel is találkozzon, akikkel amúgy alapjáraton nem hozná össze a sors. Lehet, hogy ez kényelmetlen, de ahhoz, hogy valamerre mozduljon az élete a szokásos napi rutinból, pont az ilyen helyzetekre van szüksége!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán ráébred, hogy valami, amire eddig úgy tekintett, mint egy egyirányú egyenes útra, hirtelen elágazásokkal teli erdő lett, ahol önnek meg kell találnia a célhoz vezető legrövidebb ösvényt. De ne aggódjon, végül kiderül, hogy több út is visz oda!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kalandokra vágyik, de ugyanakkor stabilitásra, elkötelezettségre is. Önben valószínűleg mindig is meg lesz ez a kettősség. Ezért, ha most akar társat választani, olyat keressen, akiben a változatosságot mindig meg fogja találni. Ha pedig van párja, akkor a közös élmények szerzése segíthet!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán egy kellemetlen helyzetben önnek kell igazságot tenni. Azért is érzi magát rosszul ettől, mert mindkét felet kedveli. Ám éppen ezért, mivel látja is az indítékaikat, pont ön az, aki a segítségükre lehet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön általában szereti kézben tartani az eseményeket, az irányítást. Ám van olyasmi, amire csak az idő adhat megoldást. Már, ha a legjobbat akarja magának, mert azt bizony ki kell várnia. És magában is meg kell érlelnie.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most nagyon rózsásnak érzi a helyzetét a kapcsolatában. Ez is annak a csodálatos képességének köszönhető, hogy képes a másik helyzetébe képzelni magát. És mivel ön ilyen empatikus, a másik is az önnel!