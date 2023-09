Októberi pénzhoroszkóp: komoly változásokra készüljön ez a 4 csillagjegy

A Vénusz, a pénz bolygója október 9-én lép a megfontolt Szűz jegybe. Ez a két hatás együtt meghozza a rég várt fordulatot az életünkbe – írja az astronet.hu oldalán.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Kos

A hónap elején a Mérleg-energiák dominálnak, ami nem kedvez neked. Te jóval célratörőbb vagy, nem bírod ezt a körülményeskedést. Jó hír számodra, hogy október 12-én a Mars belép a Skorpióba, és végre „rendet tesz”, innentől világos lesz, mit kell csinálni, merre kell haladni. Megérkezik a várva vár fordulat, elismerés. Ez jelenthet komoly pénzösszeget, egy üzlet beindítását és előléptetést is.

Rák

Az október elején minden szempontból kiegyensúlyozott időszak, igaz ez a pénzáramlásra is. A Mars október 12-i jegyváltása komoly fordulatot hoz, és olyan energiákat ébreszt benned, amiknek esetleg nem is voltál tudatában. Most megmutatod a világnak, ki is vagy te valójában, és a siker nem marad el. Komoly pénzt hoz majd neked a közeljövőben ez az irányváltás.

Szűz

Igazi nyerőszéria számodra a mostani! A Vénusz, a pénzbolygó október 9-én a jegyedbe lép, és meghozza a várva várt szerencsét. Soroljuk a kedvező napokat: október 3-án lesz egy Merkúr–Plútó, 22-én Vénusz–Jupiter, 31-én Vénusz–Uránusz fényszög, amik garantálják, hogy minden tökéletesn alakul, amiket ezekre a napokra időzítesz! Mivel ezek a bolygók föld jegyekben járnak, biztonságban érezheted magad, akár kockázatot is vállalhatsz a pénzügyekben.

Skorpió

Te vagy ennek az időszaknak a nyertese! A Mars október 12-én belép a jegyedbe, és úgy érzed majd, tiéd a világ. Nem is tévedsz, valóban minden a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy az összes korábbi tervedet valóra váltsd. Pluszpénz, nyeremény, előléptetés, fizetésemelés – most bármi lehetséges.