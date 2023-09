Napi horoszkóp: ez vár a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton többször is ellenőrizze a listáját, nem maradt-e ki valami fontos belőle, mivel többen zavarják meg szükségtelen és kevésbé fontos ügyekkel és a külső körülmények sem kedveznek ahhoz, hogy a saját dolgain tartsa rajta a szemét. Sok szeretik, sokan keresik és igénylik a társaságát - egész nap ezt fogja tapasztalni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma gondolkodóba ejtheti valaki egy ajánlattal, amely rendkívül kedvező lehetőséget nyújtana. Mielőtt azonban bármibe is belemenne, nézzen utána a dolgoknak alaposan. Csak olyasminek adjon hitelt, amely leellenőrizhető és ne feledje: nincs soha vissza nem térő ajánlat!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hiába van hétvége, ön folytonosan pörög, szellemileg legalábbis biztosan. Nem csak remek ötletei, hanem kreatív megoldásai is hasznára lehetnek a munkában és a magánéletben egyaránt. Ne is hagyja, hogy ezek csak úgy elszálljanak a szélben! Ragadjon papírt és jegyzeteljen fel mindent!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma talán úgy érzi, hogy az elmúlt időszakban lemaradt valamiről, vagy elmulasztott valamit, de a valóság inkább az, hogy nem is történt semmi, amiről lemaradhatott volna. Ami viszont most ön előtt áll, az valami egészen más lesz. Figyeljen, mert lassan fognak a dolgok felpörögni!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton megtalálhatja egy "rejtvény" hiányzó elemét, méghozzá olyan helyen, vagy módon, ahogyan talán nem számított rá. Bármilyen különös dolgokat is tapasztal, legyen ma nagyon nyitott. Könnyen lehet, hogy fontos dologra akadt a saját jövője szempontjából.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyszerű nap vár önre szombaton. Az álmai, a fantáziái és a vágyai felszínre jutnak és úgy érezheti, hogy nagy dolgok várnak önre a közeljövőben. Ez valóban igaz lehet, de ehhez önnek is meg kell tennie mindent. Most tettre kész, de aztán maradjon a lendületből későbbre is!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ahogyan mindig ilyenkor, most is megtervezi, megszervezi a jövőjét, de higgye el, néha szükség van arra is, hogy valamit csak úgy spontán megtegyünk, mindenféle tervezés nélkül. Bízza ma magát a sorsra, vagy tegyen valami olyasmit, ami nem szokványos, akár egy kósza gondolat alapján!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha a döntéseit a szeretet és a másokkal való együttműködés vezérli, abból mindig valami erősebb és jobban működő dolog jöhet ki. Ma egy ösztönző beszélgetés és egy figyelemre méltó vélemény önt is rádöbbentheti ennek fontosságára.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma minél többet legyen a szabadban, és kapcsolódjon ki, mert így olyan energiákkal töltődhet, amik aztán segítenek a hétköznapokat is lendületesebben csinálni. Ha szingli, egy értékes ismeretség is szövődhet a mai napon.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nyitott szívvel közlekedjen ma a világban, és hagyja, hogy megérintse, ami most odakintről ön felé árad. Menjen elébe az élményeknek, szívja magába a környezet felől érkező ingereket. Ma ezeknek ezerszeres hatása lesz önre és segítenek abban, hogy új felismerései legyenek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton lehetőség szerint zárjon ki minden problémát, és ne foglalkozzon a hírekkel. Figyelje meg az ön körül lévő világ szépségeit, a természetből áradó energiákat. Felemelő érzést tapasztal majd, amely feltölti és még nagyon sokáig felhasználható lesz ez az energia.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma fontos beszélgetések várnap önre, amik után össze tudja rakni élete azon a puzzle-darabkáit, melyek még hiányoznak. Ha jól figyel, információkat, híreket kaphat és ezeket fel tudja használni akár saját tervei újragondolására is.