Napi horoszkóp: erre készüljenek a csillagjegyek!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán egy döntést nem igazán lehet a racionalitás talaján meghozni. Ma egy olyan helyzettel találhatja szemben magát, amelyben nem lesz igazán jó megoldás. Használja a megérzéseit, és hagyja, hogy azok vezéreljék.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán kicsit nehezére esik az alkalmazkodás. Ha egyedül él, akkor az a baj, hogy nincs kivel megosztania örömét-bánatát, ha párkapcsolatban, akkor attól szenved, hogy nem lehetnek önálló útjai, mindenben társához kell alkalmazkodnia. Először is magát kellene egy picit jobb kedvre hangolnia!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A határozott fellépés nem feltétlenül a magabiztosság jele. Lehet, hogy éppen a bizonytalanságát fedi el valaki vele... Ma találkozhat valakivel, aki kicsit meg is rettenti a nagy elbizakodottságával. Ne ijedjen meg tőle!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma hajlamos lehet arra, hogy két kézzel szórja a pénzt. Pedig talán spórolnia kellene, hiszen igazán sok kiadása van mostanában. De ha valami jó befektetést talál, amiből profitálhat, akkor ne gondolkozzon!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Néha kimondottan élvezi, ha vitára van lehetőség, de vigyázzon, mert ebből nem mindig jön ki győztesen. Szerdán éppen ez történik, nem tudja jól megvédeni az álláspontját, ha belemegy a vitákba.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Van valaki a közelében, aki jó tanácsokkal látja el. Kérdés, hogy meghallja-e. Ne legyen bizalmatlan, se hajlíthatatlan! Figyeljen oda a másik javaslatára. A bolygók szerint most akkor jár jól, ha meg is fogadja.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Bízhat abban, hogy hamarosan egy újabb, még kedvezőbb irányt vesznek a dolgai és ez nemcsak a magánéletét, hanem a pénzügyeit is érintheti. A kellő önbizalom pedig ehhez nagymértékben hozzájárulhat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A bolygók segítik, hogy letisztázza a kapcsolatait, ügyeit. A környezete sokra tartja önt, a kollégái is megbecsülik. Ha vannak irigyei, az is épp, hogy jót jelent. Szerencsére az intuíciója azt is megmutatja, ki az, aki valódi ellenség!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A munka most rengeteg energiát követel öntől. Tán még az is megfordult a fejében, hogy állást vált. Ezzel mindenképpen várnia kellene! Most kissé kaotikus a helyzet, de ha ezen túljutnak, akkor rendeződnek a dolgok.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Közeleg a telihold, ami nagyon érzékenyen érinti. Épp ezért ne csodálkozzon, ha szerdán a párja bármivel meg tudja sérteni! És legyen tisztában vele, hogy nincs igaza… Ez szerencsére hamar be is bizonyosodik.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Tele van tervekkel és lelkesedéssel barátokkal, kollégákkal közös programok miatt. Mielőtt bármire igent mond, egyeztessen a párjával! Egyrészt azért, mert ő is önökkel tartana. Másrészt, hogy ne ütközzön az elképzelésük.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most könnyebben és fesztelenebbül tudja kifejezni magát. Így a párja végre esélyt kap arra, hogy megértse, mi foglalkoztatja. Eddig sem titkolta, de képtelen volt kimondani, hogy mi bántja, mi zavarja.