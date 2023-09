Izgalmas nap elé néz a Skorpió, de a többiek se aggódjanak, lesz izgalom bőven

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Jellemző önre, hogy ha nincs dolga, keres magának, és ez ma bizony fokozottan így lesz. Arra azonban biztosan nincs szükség, hogy túlzásba vigye, és mindent egy napba akarjon belezsúfolni. Főleg, hogy ma telihold van a jegyében, ami amúgy is hoz feszültséget. Lazítson egy picit a gyeplőn!

Bika (04. 21.–05. 20.)

Ma úgy érezheti, hogy ketté kellene szakadnia, ha mindenkinek meg szeretne felelni. Valaki ugyanis a segítségét kérheti, de ez ellentétben állhat egy másik ígérettel, melyet más valaki felé tett. Most a kommunikáción van a hangsúly!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Pénteken valaki megkéri a környezetéből, hogy vegyen részt az élete egyik nagyon fontos eseményén, vagy egyszerűen csak kifejezi, mennyire fontos a számára. Ez pedig bearanyozza az egész napját.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Pénteken valaki miatt módosulhat, vagy meg is hiúsulhat egy terve, és úgy alakulhat, hogy helyette valami egészen mással kell nap közben foglalkoznia, mint amire számított. Ne aggódjon, mert komoly esély van arra, hogy végül ez lesz a kedvezőbb verzió önnek.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Pénteken olyasmi történik a közelében, aminek hatására valószínűleg meg fog változni a képe valakiről, és ez várhatóan a viszonyukra is hatással lesz. Talán egy szorosabb barátság, vagy esetleg ennél több is alakulhat ki önök között, de bármi is lesz, ha értékes, akkor ápolja!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

A Kos telihold sok feszültséget hoz. Valószínűleg a program is menet közben módosul, és ön nem nagyon tud mást tenni, mint sodródni az árral. Viszont még ha gyorsan is kell változtatnia, unatkozni biztosan nem fog, hiszen más területen éppen van tennivalója bőven.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ma váratlan hírt kaphat egy régi ismerősről, vagy felbukkan valaki hirtelen, akire tényleg nem is számított. Boldog lehet a hír vagy a találkozás miatt, de ne változtasson a tervein, és főleg ne gondolkodjon azon, hogy mindent átszervezzen miatta.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Pénteken egy váratlan változás vagy egy izgalmas hír teheti izgalmassá a napot. Talán egy régi problémára sikerül megoldást találni, de az is lehet, hogy valami olyasmi történik most, ami egy ügyben átlendíti a holtponton.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Pénteken egy véleménykülönbség miatt keletkező feszültség nehezen kezelhetővé válik. Legyen tudatában, hogy a Kos telihold eleve feszültséget kelt. Talán nagyon is biztos az igazában, és emiatt ön sem akar engedni. Gondolja át, hogy ér-e a dolog ennyit!

Bak (12. 22.–01. 20.)

Ma kivételesen önnek is szüksége lehet néhány baráti szóra, talán egy vállra, ahol elpanaszolhatja a bánatát. Nem szégyen vállalni az érzéseinket! Keresse fel egy barátját, vagy az is jó lenne, ha egy új embert tisztelne meg a bizalmával. Higgye el, örülne neki!

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Ígérje meg magának, hogy ez lesz az a nap, amikor rendet tesz az ügyei között, értse ezt a fizikai és a szellemi síkon egyaránt. A rendrakás az íróasztalán azt eredményezi, hogy a gondolataiban is nagyobb átláthatóság uralkodik.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Ha úgy érzi, itt az idő, és mindenképpen valami új dologba kell fognia, akkor a legjobb, ha tényleg nem sokat teketóriázik, hanem belevág habozás nélkül. Nagy is az esélye ma annak, hogy most is sikeresen indít, és ez jó alapot teremt majd egy következő szint elérésére.