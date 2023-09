Ezt a csillagjegyet ma nehéz döntés elé állíthatja az élet

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ritkán fordul elő, és emiatt nehezen is veszi tudomásul, de ma szüksége lehet valaki segítségére. Meg kell kérnie valakit, hogy képviselje az érdekeit, vagy támogassa egy ügyben. Szerencsére van olyan a környezetében, akiben megbízik.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Olyan információ birtokába juthat, ami inspirálólag hat önre. Könnyen lehet, hogy mindez arra készteti, hogy valami új dologba fogjon, ami lehet egy izgalmas hobbi, de kapcsolatban lehet a pénzkereseti lehetőségeivel is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A bolygók most önnek valamilyen szerencsés fordulatot jeleznek, de azért nem biztos, mindjárt a lottó főnyereményét nyeri meg. Persze nincs kizárva ez sem, szóval ma adjon esélyt a szerencsének, és ha kínálkozik egy lehetőség, ragadja meg!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön valami picit bezavar a jó hangulatba, egy kisebb-nagyobb zűrzavart élhet meg a lelkében, mert valaki, akivel már jó ideje kapcsolatban van, furcsán viselkedik önnel. Talán megváltoztak önök közt a játékszabályok, csak ezt elfelejtette közölni önnel...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma nehéz döntés elé állíthatja az élet, hiszen olyan valaki kér támogatást öntől, aki nem állt ön mellett a múltban, amikor kellett volna. Nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy szinte már a saját kárára nagyvonalú vele...

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Érdekes hatások érik csütörtökön. Felfedezhet magában egy új érdeklődési kört, vagy olyan témát, ami nagyon izgatja. Talán egy érdekes hír, vagy valakinek a története ragadja meg, de az biztos, hogy a gondolatai sebesen kezdenek el szárnyalni!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha ma a szokásosnál is jobban érzi magát, az nem a véletlen műve! Ma ugyanis valahogy minden a helyére kerülhet önben. Minden ügye igazán flottul halad. A Nap rövidesen az ön jegyébe lép, és ez a sikerszéria folytatódni fog.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön csalódhat valakivel kapcsolatban, ami talán azért rázza meg jobban, mert eddig adott a véleményére és tisztelte. Azért alaposan járjon utána, egyáltalán igazak-e a hírek, vagy tévedés az egész.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma meg kellene próbálnia tárgyilagosnak maradni, amikor egy szóváltás kellős közepébe kerül. Persze önt általában elragadja a szenvedély, ha igazságtalanságot tapasztal, most mégis jobb lenne, ha higgadt maradna. Segíteni is jobban tud az illetőnek, ha megőrzi a hidegvérét.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön egy olyan esemény, vagy hír érkezhet, ami valamilyen módon az ön munkahelyi helyzetére is hatással lehet. Talán korai lenne azonban még emiatt aggódnia, inkább várja meg, hogy mit hoz a következő pár nap.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bízzon magában egy picit jobban! Most ugyanis talán épp az riaszthatja meg, hogy egy terve a vártnál is jobban beválik. Nem kell félnie ettől! A bolygók azt jelzik, hogy minden terve, még a nagyravágyóak is, jól alakulnak.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön meg kell próbálnia tárgyilagosan megítélni egy helyzetet még akkor is, ha mindez egy közeli ismerőssel történt. Ne feledja, hogy vannak szituációk, amikor nem az az egyetlen megoldás, ha megoldunk egy helyzetet a másik helyett.