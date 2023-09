Durva veszekedésre készülhet az Ikrek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn az élete egy fontos területén mérföldkőhöz érkezhet és világossá válhat, hogy a munkája, vagy egyéb tevékenysége milyen erős hatással van másokra. Mindez pedig arra ösztönözheti, hogy megragadja a lehetőségeket, melyek most ott állnak ön előtt.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A jegy szülötteként általában jó képességgel érvényesíti az akaratát egy közösségben, hiszen nyílt, világos, egyértelmű és a leggyakrabban határozott is. Ma is ezt kell tennie, ha célhoz szeretne érni, de közben legyen tekintettel mások érzéseire is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn egy téves információ, vagy félreértés okozhat némi kommunikációs zavart a környezetében és előfordulhat az is, hogy ez eléggé komoly veszekedéssé durvul. Ha azt látja, hogy növekszik a feszültség, igyekezzen mielőbb eltávolodni a csatamezőtől.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az átlagosnál is jobban igényli a stabilitást maga körül, így könnyen lehet, hogy érzékenyen érinti, hogy egy váratlan helyzet, vagy esemény miatt ma megbillen ön körül az egyensúly valamiben. Igyekezzen ugyanakkor a helyükön kezelni a dolgokat és ne fújjon fel mindent!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn egy hír, vagy egy furcsa információ korbácsolhatja fel a kedélyeket a környezetében, amely talán önnek is komoly hatással lehet a mindennapi életére. Természetesen nem árt felkészülni az összes lehetséges forgatókönyvre, de azért, higgye el, pánikra semmi ok!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A hétfő nem igazán alkalmas a társasági életre, és most ön sem fog remekelni az emberi kapcsolatok terén, mivel talán feszült és túlterhelt. Legyen ez a nap arra jó, hogy felzárkózzon egy kicsit azokkal az ügyekkel, amik magányosan végezhetőek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hirtelen felgyorsul a tempó hétfőn, és túl sok információ érkezhet be önhöz és ez már sok lesz egyszerre ahhoz, hogy fel tudja dolgozni. Ne hagyja, hogy az agyát túlterheljék a hírek és azt sem, hogy befolyásolják a hangulatát!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy egészen furcsa pletyka juthat el önhöz, és bár hihetően hangzik, azért joggal motoszkálhat önben a kétely, hogy talán a hír mégsem lehet teljesen igaz. Lehet, hogy az első megérzése jól működik, és valóban csak egy híresztelés.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn szinte futótűzként terjedhet a környezetében egy hír, amely komoly izgalmat és találgatásokat hozhat. Azért nem biztos, hogy minden egészen úgy van, ahogy beszélik, szóval csak óvatosan a reakciókkal!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma végre egy kicsit összerendeződhetnek ön körül a dolgok és olyasmi is a helyére kerülhet, amelyről már kezdett lemondani. Használja ki a mai napot, élvezze, hogy ennyi oka van az elégedettségre, és ossza meg az örömét másokkal is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy kissé szétszórtnak érezheti magát, amit csak tovább fokozhat egy váratlan fejlemény, vagy egy hír. Próbálja valahogyan kézben tartani a dolgokat, de higgye el, ez csakis úgy fog sikerülni, ha valamiről lemond már eleve. Kezdje azzal, hogy a kevésbé fontos dolgokat átütemezi!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A cél lebegjen a szeme előtt ma! Lehet, hogy túl kell jutnia néhány nemszeretem feladaton, de meglesz a jutalma. Nehézségeken keresztül vezet az út az igazán jó eredményekhez, ezt ne feledje! Lesz olyan személy is ön mellett, aki segít.