Csodás nap virradt a Bikára: mindig is erre vágyott a párkapcsolatában

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A céljai eléréséhez elsődleges lenne az, hogy tisztában legyen a saját értékeivel. Ezzel saját magának teremt jó tárgyalási alapot. Szeptember utolsó hetének eleje alkalmas mindenféle megbeszélésre, kommunikációra, egyeztetésre. Használja ki!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden a párkapcsolatában lehetősége van megtalálni azt a harmóniát és békét, amire mindig is vágyott. A kapcsolat szépsége most az otthonán is meglátszik. Kis ötletekkel még hangulatosabbá varázsol mindent.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Olyan helyzetek adódhatnak kedden, amikor jó esély van elásni valakivel a csatabárdot. Lehetséges, hogy nem is olyan közeli ez a személy, inkább arról van szó, hogy a munkában, vagy az otthona környékén sokszor összefutnak.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyszerű konstellációk lesznek az égen, amelyek optimizmust hoznak önnek. Szüksége is van rá, mert szeretné végre a saját kezébe venni az élete irányítását. Ezzel meglepheti a párját, de talán éppen ettől fogja jobban tisztelni önt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lassan búcsúzik a szeptember, és önnek meglehetősen borús kedve lesz. A bolygók ahhoz segítik hozzá, hogy vegyen észre sok-sok szépséget. Kedden ráadásul része lehet valamiben, ami igazán boldoggá teszi.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A tegnapi zűrös nap után a mai igazán békésebbnek látszik. Valaki a segítségét kéri egy olyan témában, amihez ön igazán jól ért. Jól is esik megmutatnia a szakértelmét. Pénzügyekben is jó híreket kaphat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Nap már a Mérlegben jár, és minden téren sikereket jelez. Jellemző módon ön szereti mindig valami más szemszögből megközelíteni a dolgokat. Ezzel sokat segít a munkában a kollégáknak is!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Érzelmileg egy kicsit hullámzó állapotban lehet, ezért sok a vita és a békülés. Ez azért eléggé kikezdheti a párja idegeit. Próbáljon meg lecsillapodni! Sokat segíthet, ha kipróbál valamilyen relaxációs technikát, vagy már ma sétál egy nagyot hazafelé.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bár feszültebb hangulatban ébred, jó lenne, ha ezt nem vinné be magával a munkahelyére. A kollégákkal kerüljön minden összetűzést. Ott ugyanis hosszú távú hatása is lehet az efféle veszekedéseknek.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Érzelmileg konfliktusos helyzetet mutatnak a bolygók keddre. Ha szingli, akkor egyszer csak kiderülhet, hogy egy barátnak hitt ember többet is jelent önnek ennél. Ha azonban az illető elkötelezett, akkor kezelje nagyon óvatosan a helyzetet!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Igazságérzete most nem ismer határokat, ebből következően adódhatnak konfliktusai a munkahelyén, a veszekedések ma nagyon is esélyesek. Legalább próbálja meg becsomagolni a mondandóját!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden meg kell találnia az arany középutat a párkapcsolatban. Ha a céljai jók is, de nem találkoznak a másikéval, akkor bizony módosítania kell azokat. Persze ugyanakkor arra is ügyeljen, hogy ne mindig ön legyen az, aki lemond mindenről.