A kenyérválasztás megmutatja milyen is vagy legbelül - teszt mindenkinek

Tesztek tömkelege létezik, de most egy olyat matatunk be, amelyről nem is gondolnád, hogy mennyi mindent elárul rólad. Hogyan szoktál kenyeret választani? Forma, összetétel, íz, vagy esetleg bármi egyéb miatt választod épp azt a kenyeret, amit leveszel a boltok polcairól.

Jöjjön a játék:

Nincs más dolgod, csak nézd meg ezt a képet és valld be magadnak, melyik kenyérkét ennéd meg szívesen!

Fotó: Shutterstock

Sikerült választani? Akkor mutatjuk, milyen személyiséged van:

1. Kovászos parasztkenyér: furfangos és higgadt vagy, spirituális képességekkel rendelkezel.

2. Puha bélű fehérkenyér: magabiztos, gyakorlatias személyiség vagy.

3. Sokmagvas rozs formakenyér: bölcs személyiség vagy, nemes lélekkel.

4. Olívás ciabatta: optimista és derűlátó személyiség vagy.

5. Ropogós francia bagett: kreatív személyiség vagy

6. Békebeli fehér kisbuci: szerény és egyszerű élet tesz kiegyensúlyozottá.

