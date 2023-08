Így készíts tökéletes csirkeragut - ez kötelező recept!

Az elmúlt időszak hűvösebb napjai megkívántatták egy jó csirkeraguleves, és a belőle nyert alaplé készítését, ami aztán minden más leveshez kiváló ízesszenciát ad. (A július hónapban tartott „főtt-és sütött” étel böjt meghozta gyümölcsét, attól, hogy a nagy hőségben a konyha rovatba is csak nyersen készíthető édességet és főételt ajánlottunk, és nem kapcsoltuk be a tűzhelyet, majdnem a felére csökkent a havi villanyszámla…) Az alaplén kívül persze az aznapi ebéd is megvan, ha teszünk az aprólék mellé egy kis sárgarépát és zöldborsót, mert épp az van itthon zöldség.

Üvegben csirkealaplé, elvitelre raguleves, és a saját ebéd Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

2 csirkefarhát 4 darabba vágva

2 csirkenyak

4 db sárgarépa

50 dkg zöldborsó (mirelit)

só, bors (ízlés szerint

Külön az aprólék Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A megmosott csirkeaprólékot besózva, bőröstől beletesszük a fazékba, és felöntjük vízzel. Először magas hőfokon felforraljuk, közben folyamatosan szedjük le a habot a tetejéről.

Ha már tiszta a lé, takarékon főzzük, fedő nélkül, amíg a hús megpuhul a csonton, de még nem válik le róla. Ekkor kiszedjük az aprólékot, a húst külön tálaljuk, majd a levesbe beletesszük a felkarikázott, hámozott sárgarépát, és hozzáöntjük a mirelit zöldborsót.

Egy kis sárgarépa és zöldborsó bele! Fotó: Fodor Erika

Ellenőrizzük, hogy elég sós-e a lé, és szükség szerint korrigáljuk. Ezután már fedő alatt főzzük, amíg a zöldség is megpuhul – de nem fő szét! Ha kész, Egy nagy üvegbe leszűrünk a zöldséges csirkealapléből, a csirkeragulevest pedig megebédeljük. Befőttes üvegben vihetünk belőle kóstolót is.

Egy tányér könnyű, de laktató leves Fotó: Fodor Erika



Tipp

A csirkeaprólékot forró vízzel öntsük fel, akkor hamarabb felforr, és könnyebben végzünk a hableszedegetéssel!