Gléda-élmény – Nyáron Budán és a Balatonnál is!

A nyári szezonban pop-up éttermet nyitott a budai (1037 Budapest, Mikoviny utca 2–4.) Gléda Vendéglő Szigligeten. A Gléda megszokott házias és egyben progresszív ízei most már a főváros mellett a Balaton partján is elérhetőek.

Gléda-fogások – Balatonra hangolva Fotó: Gléda

A nyár beköszöntével a Gléda Vendéglő Buda mellett már a Balatonon is várja vendégeit. A budai Gléda Vendéglő a szigligeti vár lábánál nyitott pop-up éttermet. A vendéglőnek otthont adó felújított csárdaépület és a hozzá tartozó 100 fős terasz asztalainál a nyárra hangolt Gléda-klasszikusokat kóstolhatják meg a vendégek, de kifejezetten a Balatonra készült fogások is helyet kaptak a menüben.

A desszertet is érdemes megkóstolni! Fotó: Gléda

„Nyáron Budapest mindig kicsit kiürül és az igazán nyüzsgő élet a Balaton partjára költözik. Nem szerettük volna a vendégeinket Gléda-élmény nélkül hagyni, így szeptember végéig a budai éttermünk mellett Szigligeten, a vár lábánál is megtalálhatóak vagyunk. Egy felújított csárdaépület ad otthont a Glédának, amihez egy hatalmas, 100 fő leültetésére alkalmas, árnyékos terasz tartozik. A közönségkedvenc klasszikusainkat a nyárra hangoltuk, de vannak kifejezetten csak a Balatonnál kóstolható fogásaink is, mint például a bőrén sült pisztráng citrusos rizottóval” – árulta el Deli János, a Gléda tulajdonosa. Aki szereti a budai Gléda-élményt, szeptember végéig tesztelheti a balatonit is.