Tízmilliószoros nap: ilyen hatással lesz a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma van az év harmadik tízmilliószoros napja, amikor hatalmas energiák működnek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy segíts annak, akinek tudsz, és légy hálás mindazért, amit az univerzumtól kaptál. Vedd sorra, mi mindennek örülhetsz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken a feje tele lesz ötletekkel, és az biztos, hogy szinte mindennel kapcsolatban eszébe jut valamilyen új dolog, amit meg kellene valósítani. Lehet, hogy az ötletek egy része nem működne, de sokszor elég egyetlen jó elképzelés is a sorsszerű változásokhoz.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mostanában annyira elfoglalták a teendők, hogy szinte semmi ideje, energiája nem maradt arra, hogy a szeretteivel foglalkozzon. Most viszont már látszik a fény az alagút végén, így talán lazíthatna egy kicsit a gyeplőn!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken elfogja a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy vajon az élete minden területén a megfelelő irányba halad-e. Tartson hát egy kis önvizsgálatot és gondolja át, hogy mi az, amin változtatnia kellene. Ma van az év harmadik tízmilliószoros napja, biztosan jó gondolatai lesznek!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Igazán boldog napra számíthat ma, főleg, ha az estét azzal tölti, aki igazán közel áll önhöz. Ezt nem szabad a véletlenre bízni. Ha szingli, akkor szervezzen baráti találkozót mára, de ne legyen egyedül, mert most fontos a vidámság, a pozitív energiák – ma van az év harmadik tízmilliószoros napja.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Sikeres nap lesz a péntek. Elrendez egy családi konfliktust. Nagy tapasztalata és empatikus képessége segítheti önt abban, hogy átlássa, kinek mi okoz problémát. A család összetartása és a szeretet a legfontosabb.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön általában szívesen segít másokon, ha teheti és akár még a szabadidejét is feláldozza erre, de ma talán annyian keresik valamilyen kéréssel, hogy úgy érzi, az már túl sok lenne önnek. Ne érezze magát rosszul emiatt, így is megtesz mindent, amit csak tud.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a szíve tele lesz érzelemmel és romantikával, amit talán a csillagok állása okoz, de azért annak is lehet némi köze hozzá, hogy ilyen harmonikus most a kapcsolata. Ne álljon ellen, hiszen pont ez az élet sava-borsa. Tervezzen be egy meghitt esti programot!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Néha mindenki szeretne egy kis időre elszökni a világ elől, különösen akkor, ha valamilyen okból nagy rajta a nyomás. Már egy ideje nyugtalanságot és feszültséget érez. Szerencsére ma egy remek hír kimozdíthatja ebből az állapotból!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha ma egy kicsit gyengébbnek érzi magát, az talán azt jelzi, hogy kezdenek kimerülni a tartalékai, amit az utóbbi idők túlterhelése is okozhat. Tartson egy lazább napot, amikor jut ideje egy kis pihenésre és egy kis kényeztetésre is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma sok jó programlehetősége adódik, és nagyon rossz ötlet lenne, ha nem menne el egyre sem. Ne gubózzon be, az élmények „odakint” várják. Ha szingli, akkor ma megismerkedhet valakivel, és igazán emlékezetes lesz a találkozás.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai nap kedvez annak, hogy egy vitás helyzetben merjen kiállni az igazáért. Nem mindig a szerénység a célravezető… Most az a sikert titka, ha higgadtan, de kimondja, amit gondol.