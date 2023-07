Sorsfordító napja lehet ma az Oroszlánnak

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nem egy könnyű nap, az egyszer biztos, de lesz benne pozitív meglepetés is. Egy negatív hírről, vagy információról kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. Ellenőrizze a tényeket és ha van minek, akkor örüljön!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vannak napok, amikor úgy van rossz hangulatunk, hogy nem is igazán vagyunk tisztában ennek okával. Ma ön is így járhat, de nem kell hagynia, hogy ebben benne is ragadjon. Igyekezzen tudatosan a pozitív dolgokkal foglalkozni, és tekintsen a poharára úgy, mint ami félig tele van.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csak óvatosan ma az álhírekkel! Valaki be akarja csapni, és ha nem elég szemfüles, sikerül is megvezetnie. A lényeg, hogy ma kerülje mindazt, ami túl szép, hogy igaz legyen! Néha nem árt egy kis egészséges bizalmatlanság.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön valaki olyan problémával fordulhat önhöz, melynek a megoldása nem az ön kezében van. Legyen bármi is az, ne vállaljon be olyasmit, melynek a hatása már túlmutat az ön képességein, lehetőségein. Inkább mondjon most nemet, és vállaljon be egy kis sértődést!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Már egy ideje vár egy lehetőségre, mely a munkájával, a karrierjével kapcsolatos és ezzel kapcsolatban talán napról napra nő önben a türelmetlenség és a bizonytalanság. Viszont mindeközben történt egy változás, ami választ ad a kérdéseire. Figyeljen oda rá!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön a barátaival és a szeretteivel való kommunikációban okosabban teszi, ha óvatos, mivel hajlamos lehet túl élesen, sarkosan fogalmazni és most a környezete is érzékenyebb lehet az ilyesmire.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Feszült nap lesz, és ha nem figyel tudatosan rá, hogy ne kapkodjon, akkor könnyen kerülhet zavaros helyzetekbe. Pihenjen, relaxáljon picit nap közben is, így elkerülheti az őrült hajszát, és az ezzel járó stresszt.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a megérzései átsegíthetik egy félreérthető helyzeten is, ahol mást lát, hall majd, mint a valódi szituáció. Legyen óvatos és hallgasson az intuíciójára. Ma a szeme fogja megcsalni, nem az ösztönei.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön nehéz helyzetek sora adódhat, amiket most kell megoldani, de azonnal. Szükség lesz a lélekjelenlétére, és arra is, hogy kívülről tudja szemlélni a dolgokat. Ha meg tudja őrizni ezt a távolságtartást, akkor nem okoznak stresszt a problémák.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Könnyen elképzelhető, hogy valaki, aki közel áll önhöz, menet közben átvariálja a napját, mivel segítségre, támogatásra van szüksége. Igyekezzen türelmes lenni vele még akkor is, ha nem éppen alkalmas az időpont.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma eléri a célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érik meg a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, melyet már jó ideje tervez. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok úgy elrendeződni, ahogy szeretné.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön könnyen keveredhet félreérthető helyzetekbe, így nagyon igyekezzen megválogatni a szavait és igyekezzen mindig érthetően fogalmazni, különösen, ha a szeretteivel kommunikál. Könnyen kicsúszhat a száján olyasmi, amit más esetleg sértőnek talál.