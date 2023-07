Sorsfordító nap elé néznek a csillagjegyek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Néha egészen apró dolgok is elegendőek ahhoz, hogy fontos változásokat indítsanak el. Ma történhet önnel valami, talán egy találkozás, ami talán elindít önben egy folyamatot, mely végül oda vezethet, hogy az élete egy területén a változás útjára lépjen. Talán ideje is volt...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Már egy ideje zajlik önben egy belső változás, aminek köszönhetően egyre jobban kiáll magáért. Ennek azonban nem biztos, hogy mindenki őszintén örül a környezetében. Vannak ugyanis olyanok, akik nem szeretik a tiszta beszédet. Ez legyen az ő gondjuk!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha szeretne valamin változtatni az életén, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket. Ma például kitárulhat ön előtt egy ajtó. Ha ezen se lép be, akkor talán nem is igazán szeretné azt a változást – amivel persze nincsen semmi gond, de legyen őszinte magához!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán az elmúlt időszakban picit félrecsúsztak a dolgok, és az ideje túlságosan nagy részét tölti olyan emberekkel, akikkel a kapcsolata valójában felszínes. Ma lehet egy újabb ilyenfajta tapasztalata. Ezentúl koncentráljon inkább azokra, akik valóban fontosak önnek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma meglepő fordulatok jönnek. A valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatban, melyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphat valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett önnel.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön nyitott és érdeklődő, ennek köszönhető, hogy ma hallhat vagy tanulhat valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziáját. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismeretség valamilyen szempontból hatással lesz önre és nehezen tudja kiverni a fejéből.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélnie az élete egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik önnek túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás jele, melyet akár jól is használhat és a javára fordíthat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma olyan jelet kaphat az univerzumtól, amely arra ösztönzi, hogy változtasson a véleményén egy olyan ügyben, ami igencsak fontos. Ha rugalmasan áll a kérdéshez, akkor most bizony jutalmat kap érte.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy nehezebb időszakon van túl, és néhány szál talán még elvarratlan maradt ön körül. Ma egy lehetséges új cél kerül a látóterébe és mindent félretéve csakis azzal szeretne foglalkozni. Legyen türelmes és zárjon le mindent, mielőtt új utakra indul.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma azzal szembesülhet, hogy bizonyos emberek nem támogatják, sőt akadályozzák a tervei megvalósítását. Lehet rájuk dühös is, de inkább igyekezzen megérteni, mi motiválja őket. Lehet, hogy egy hatalmas félreértés az egész.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma a középpontba kerül, de nem biztos, hogy olyasmivel, amivel valóban szeretne. Lehet, hogy egy tévedéssel, hibával. Kár a dologból túlságosan nagy ügyet csinálni, bárkivel előfordulhat ilyesmi és amúgy is, minden csoda három napig tart.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valamelyik kapcsolatában ma komoly változásokra kerül sor. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül most önhöz, de az is lehet, hogy egy lépést ön tesz meg hátra. Történik ugyanis nap közben valami, ami megadja az irányt.