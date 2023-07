László szelet mindenkinek, aki szereti a klasszikus „lapos” sütiket

Ribárik Orsolya, 8. gyermekét váró édesanya gyakran süt a családjának, emellett a barátokat, ismerősöket is szívesen lepi meg egy-egy különleges süteménnyel. Mi sem természetesebb, hogy a repertoáron szerepel a László szelet nevű desszert, annál is inkább, mert neki is van egy Lacikája.

László szelet: 5 réteg tészta és krém – Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

A piskótához

25 dkg cukor

4 egész tojás

1 db citrom

20 dkg liszt

1 cs sütőpor

4 ek forró víz

A lapokhoz

15 dkg cukor

1 tojás

5 dkg zsír

2 ek tej

3 ek méz

1 csapott ek fahéj

1 kk szódabikarbóna

40 dkg liszt

A krémhez

6 dl feketekávé

8 ek finomliszt

30 dkg vaj

30 dkg cukor

A tetejére

20 dkg csokoládé

5 dkg vaj

2 ek étolaj

Elkészítés

Csokoládé a sok krémes desszert tetején – Fotó: Fodor Erika

Piskóta

A tojásfehérjéket a cukorral keményre felvertem, hozzáadtam a tojássárgákat, a citrom reszelt héját és levét, valamint a 4 evőkanálnyi forró vizet. Jól kidolgoztam. A lisztet a sütőporral összekevertem, és a masszába óvatosan belekevertem. Egy 22×36 cm-es tepsit sütőpapírral kibéleltem, és a tésztamasszát beleöntöttem, majd elsimítottam. Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 25 perc alatt aranysárgára sütöttem.

Lapok

A hozzávalókat a liszt kivételével egy lábasba tesszük, majd a lángon felmelegítjük úgy, hogy a cukor teljesen felolvadjon. Lehúzzuk a tűzről, egy kicsit várunk vele, hogy langyosra hűljön, és a lisztet belegyúrjuk. 3 darabba vágjuk. A tepsi hátoldalára sütőpapírt teszünk, és a lapokat egyenként rányújtjuk. Egy lap sütési ideje 180 fokon kb. 8-9 perc.

Krém

A lefőzött, kihűlt kávéval elkeverjük a cukrot és a lisztet, majd csomómentesre és sűrűre felfőzzük. Amikor kihűlt, a vajjal kihabosítjuk. A sütemény összeállítása: A piskótát kettévágjuk. Egy lapot a tálcára helyezünk, megkenjük a krém 1/4 részével, következik a piskóta, majd a krém 1/4 része, a lap, a krém 1/4 része, a piskóta, a maradék krém, majd az utolsó lappal befedjük.

A csokoládét a vajjal és az étolajjal vízgőz felett felolvasztjuk. Csomómentesre keverjük, és a süteményt bevonjuk vele.

Hidegre tesszük, és másnap szeleteljük.