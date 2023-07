Bosszús nap elé néz a Kos, Bika és az Ikrek is, de a többiek sem fognak unatkozni

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon is visszás helyzetbe keveredhet. Ez lehet egy olyan szituáció, ahol különböző emberek, különböző érdekei mentén zajlanak a dolgok, talán nem is egyértelmű módon. Ez persze önt, aki szeret nyílt lapokkal játszani, talán felbosszantja, de nem tehet ellene. Jobb, ha elengedi!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton valaki kéretlenül bele akar szólni a dolgaiba. Próbálja eltéríteni eredeti céljától, vagy arra tesz kísérletet, hogy beleszóljon abba, miként tegye a dolgát, hogyan élje az életét. Hallgassa meg az illetőt, bólogasson, azután tegyen mindent úgy, ahogyan önnek tetszik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton, minta direkt csinálná, valaki nagyon felbosszantja. Olyasmit mond önnek, vagy olyat tesz, amire ön alapból feszülten reagál, de önnek most legyen fontosabb, hogy megfelelően kommunikáljon, és ne hibáztathassa magát utólag. Nem érdemes csípőből reagálni!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma mondja ki az érzéseit, gondolatait! Főleg, ha valami bántja vagy nyomasztja és könnyítene magán, ne hallgassa el a problémát. Beszéljen ma róla egy bizalmasának és kérdezze meg, neki mi a véleménye. Meglátja, hogy megkönnyebbülés lesz hallgatni a válaszokat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Zavarja az a meg nem értés, értetlenkedés, amivel fogadják bizonyos emberek az eszmefuttatásait. A kérdés csak az, hogy szüksége van-e arra, hogy mindenki egy követ fújjon önnel, vagy elegendő önnek az a néhány közeli barát, családtag, aki igazán ismeri. A választ ön tudja a legjobban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Büszke rá, hogy milyen jól informált és igyekszik is lépést tartani az aktuális információkkal. Ma pedig egy nagy újdonság kerül ön elé, amit legszívesebben mindenkivel megosztana. De vigyázzon, mert ez most lehet, hogy csak egy álhír!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Sajnos az emberek hajlamosak visszaélni azzal, hogy mindig engedékeny, és inkább lemond a saját céljairól a másik érdekében. Ha már úgy látja, hogy teljesen felőrlődött a sok különféle akarat közepette, akkor ideje végre kiállnia magáért.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton egy problémánál vagy egy dilemmánál esetleg annyira leragad, hogy az egyéb dolgai háttérbe szorulnak teljesen. Ne hagyja, hogy ez megtörténjen, lépjen tovább és haladjon inkább a saját programjaival.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma józan belátást kell gyakorolnia. Valami vagy valaki arra kényszerítheti, hogy visszahúzódjon egy ügyben, legalábbis egy időre. Vannak helyzetek, amikor nem lehet mást tenni, ez a legokosabb lépés. Persze az is igaz, hogy aki önt ismeri, nem gondolhatja komolyan, hogy ennyi a dolog vége.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy szükségük van új, közös élményekre a párkapcsolatban. Talán nehezen értettek szót mostanában, de ez csak annak a jele, hogy túl sok a hétköznapi stressz. Ne hagyja magát, inkább szakadjanak ki egy kicsit a mindennapokból.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Valamilyen méltánytalanság éri, önt vagy egy családtagját igaztalan vádakkal illetik. Nem kell hagynia magát, álljon ki, még akkor is, ha mindez nagyobb feszültséggel jár, mint amiben szeret élni. Nem kell némán elkullogni, ha igaza van.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A kapcsolata intenzívvé és izgalmassá válik, melyben nagy része van annak a dinamikának is, amely most önből árad. Ha szingli, most szinte mágnesként vonzza a másik nem tagjait.