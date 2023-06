Rétesrajongók, ide gyertek!

A Nagymező utca 33. szám alatt botlottunk bele Évi Rétes boltjába, ahol maga Évi fia, Szoboszlai Roland fogadott a pult mögött, és kínálta a vagy 20 féle rétesválasztékot. Rolandtól rögtön megtudtuk, a Csömöri út 148.szám alatt is van egy üzletük, és ott készülnek a rétesek, saját tésztából, kézi nyújtással.

Hú, ez a barackos túrós! Fotó: Fodor Erika

Évi fia azt is elmesélte, édesanyja a Garai utcai rétes üzletben tanulta meg a réteskészítés csínját-bínját, és azután vágtak bele az önálló vállalkozásba. Az, hogy a Covid alatt és után is talpon tudtak maradni, annak köszönhető, hogy nagyon finomak a réteseik, és jó áron adják. Ezt pedig azért tehetik meg, mert maguk a családtagok az alkalmazottak.

Évi fia, Roland megmutatta a választékot: zserbó, bejgli és hókifli is volt közte Fotó: Fodor Erika

A mintegy 20 féle kívül ropogós, belül omlós házi rétes, köztük rizses csokoládés, 3 töltelékes, káposztás, szilvás-diós, meggyes, túrós-barackos, mákos, túrós közül mi a mákos-túrós-meggyes trióval töltöttet és a sima meggyest kóstoltuk. De még vannak terveink.

Évi 3 töltelékese: szilvás, túrós, mákos Fotó: Fodor Erika

A rétesek mellett házi készítésű diós és mákos bejgli – hajszálvékony tésztával, sajtos perec, hókifli, zserbó és linzerkarika is van Évi Rétes boltjában. Aki ezen finomságok mellé egy kávét is inna, azt is megteheti a Nagymező utcai vagy a Csömöri úti boltban.