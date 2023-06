Jobban teszi a Szűz, ha kevesebbet beszél, a Halak pedig legyen óvatos

2023. június 14.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A tegnapi nagy zsongás után ma higgadtabb energiák hatnak önre. Lehet, hogy ez picit unalmasabb, de nagyon jó arra, hogy a rutinfeladatokat is sorra vegye. Este kényeztesse magát vagy a párját egy finom vacsorával, a Bika Hold hatására még inkább kiélvezheti az ízeket!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Éjjel belépett a Bika jegyébe a Hold, ami lelassítja önt és az anyagcseréjét is. Ha egyébként fogyókúrázik, akkor most kárba veszhet a sok lemondás, ha nem vigyáz! Óvatosan a finom falatokkal!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Bika Hold végre lassúbb tempót diktál, így lesz végre ideje egy picit összeszedni magát a tegnapi túlhajszoltság után. Egy ügy végére pontot tehet, ami nagy megkönnyebbüléssel jár. Igazán derűs, szép estéje lesz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha vannak elvarratlan szálak, befejezetlen ügyek ön körül, akkor ma végre szánja rá magát, hogy minden felesleget eltakarítson az útból. Ha így tesz, akkor végre belevághat az új tervek megvalósításába.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lássa meg végre a szebb jövőt! Vannak néhányan ön körül, akik mindent megtesznek azért, hogy ezt ne láthassa. Pedig a jóból több van, de csak akkor válik a részesévé, ha nem hallja meg a negatív hangokat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Jobban jár, ha most kevesebbet beszél. A szavak néha inkább csak a félreértést szolgálják, semmint a megértést. Különösen, ha azt érzi, hogy folyamatosan ugyanazt a monológot mondja, eredmény nélkül, akkor biztosan nem ért célt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A bolygók fényszögének hála a szokásosnál is inspiráltabb, és ihletettebb lehet a mai napon. Ez persze a környezetében élőknek úgy tűnhet, hogy ön álmodozó, alvajáró, vagy felhőnéző. Egyszóval haszontalan. Pedig nem az.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha sikerül kordában tartania a lelkét feszítő nagy erőket, akkor elérheti, hogy azok a hasznára válnak majd útja során, és sokra viheti ezekkel a nagy energiákkal. Ehhez első lépésként meg kell tanulni a elengedni bizonyos konfliktusokat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha híján van az önfegyelemnek, akkor akár önfejűnek, mi több, lázadónak is tűnhet. A mai napon a szabadságvágya nem ismer mértéket. Ezt azonban ne a munkahelyén hangoztassa. Ott a kötelességeké a főszerep, ezen nem változtathat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Itt lenne az ideje, hogy változtasson a környezetén. A régi módszerek, utak és cselekedetek, még ha szerette is őket, most kínzó rutinnak tűnnek. Adjon egy kis teret az izgalmasabb képzeleteinek is!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Merjen kockáztatni! Ön folyton a biztonságra törekszik. Most mégis azt látja, hogy az egyedüli lehetőség a bizonytalanságban rejlik. Ne féljen ettől, hanem menjen elébe. Ha folyton a medence szélébe kapaszkodik, sosem tanul meg úszni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy szeretettel teli hívás, vagy üzenet érkezik, és ön annyira megörülhet neki, hogy felelőtlen ígéreteket tehet. Legyen óvatos, mert ha meggondolatlan az ígéret, utána már nagyon kellemetlen lehet mindezt kimagyarázni. Csak olyan dolgot vállaljon ma, amelyet teljesíteni is tud!