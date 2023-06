Hamarosan a Skorpió lesz a világ legboldogabb embere!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Stabil munkakörnyezet vár a Kosra júniusban, aki mindent megtesz most is azért, hogy a bevétele továbbra is meglegyen. A kapcsolatában időnként lesznek átfedések, de a csillagok azt üzenik: uralkodjon magán, ne hazudjon, ne verje át a partnerét, inkább mondjon nemet a kínálkozó alkalmakra. Előfordulhat némi álmatlanság és általános rossz közérzet, de mindez hamar elmúlik.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A hónap elején nem fognak túl jól menni a Bika dolgai, és rengeteg erőfeszítést kell tennie, hogy ne szalassza el a kínálkozó lehetőségeket. Szerelmi téren is elérheti, amit akar, ám nem kerülheti el a sok problémát és nehézséget. Legyen óvatos, és ne essen túlzásokba, különben minden kicsúszhat az irányítása alól. A hónap közepén ismét visszatér a magabiztossága.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Júniusban az Ikrek több nagy nehézséggel nézhet szembe különböző veszteségek formájában. A csillagok azt ígérik, hogy idővel az Ikrek megérti a szeretett személy cselekedeteit, valamint végre felfogja azt a tényt, hogy vannak, akik kihasználhatják, majd teljesen el is űzhetik. Itt az ideje elgondolkodni a jövőn, mert nem biztos, hogy ilyen környezetben, ilyen szerettek között akar továbbra is élni.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A nyár első hónapja megfelelő időszak lesz a családi összejövetelekre. A Rák szeretteinek szüksége van a támogatásra, a kedves szavakra és a jó cselekedetekre. Kisebb veszekedések és félreértések lehetségesek, de ne keveredjen bele, és ne lépjen fel agresszívan. A kedvesével jól fog szórakozni, és kellemes meglepetésben részesülhet. Fontos a viszonzás, így lesz tökéletes minden.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Júniusban aktív lesz az Oroszlán, aki őszintén érdeklődik majd mások élete iránt. Felébred benne ugyanakkor az érdeklődés az ellenkező nem tagjai iránt is, amin maga is erősen meglepődik. A csillagok azt üzenik számára, hogy felejtse el a lustaságot, legyen könnyed, szerezzen új ismeretségeket és létesítsen hasznos kapcsolatokat. Keressen rokon lelkeket, akik megértik őt is.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Ebben az időszakban erősen ajánlott a Szűz számára, hogy óvatosabb legyen a személyes kapcsolataiban is, legyen az barát, kolléga vagy családtag. Ha úgy érzi, hogy valaki manipulálni akarja, legyen résen. A június több Szűznél szakítást hozhat, ám ez esélyt ad arra, hogy találkozzon az igaz szerelemmel. A kapcsolatban élők ne legyenek tolakodóak a tanácsaikkal, még a partnerük felé sem.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Erős belső késztetést fog tapasztalni a Mérleg arra, hogy valamit változtasson az életében, ám erre most talán még nincs készen, ezért inkább elcsendesedik. Eljöhet az idő, amikor a gondolatai elkezdenek szinte kiabálni, ezért muszáj lesz lépni. A nagy gondolatok mindig a csend időszakában születnek, amikor nyugodtnak érezzük magunkat. Ekkor változhat valami jobb irányba. Ez nem szabály, de nagy az esély.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Egy júniusi hajvágás vagy más jellegű stílusváltás új érzéseket, tapasztalatokat hozhat a Skorpió számára, amelyek felrázhatják az életét. A családos Skorpió fizetésemelésre és a család bővülésére számíthat. A magányos jegy szülötte élvezni fogja a rövid magányt. Néhány esemény az eddigieknél érzékenyebb és harmonikusabb partnereket hozhat. Hamarosan a Skorpió lesz a világ legboldogabb embere!

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Rengeteg beszélgetés, szórakozás és tervezés vár júniusban a Nyilasra és a kedvesére. Az, aki helyesen közelíti meg a szerelem kérdéseit, képes lesz elkerülni a konfliktusokat. A Nyilas számára a június a romantika és a megbékélés időszaka lesz. Hagyja a haragot a múltban, erősítse meg a kapcsolatát. Az egyedülálló Nyilas partnerre talál, akivel olyannyira megértik majd egymást, hogy gyorsan össze is költöznek.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Néhány kellemetlenség várja a Bakot júniusban, ám emiatt nem kell idegeskednie, ugyanis az erőfeszítései mindig célba érnek. Ha úgy dönt, hogy elutazik egy kis pihenésre, legyen az belföld vagy külföld, az utazás sikeres lesz. Új célok és új lehetőségek jelennek meg az életében, és amit mindig is megvalósíthatatlannak tartott, az végre valósággá válik. Lassan eloszlanak az összegyűlt felhők.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Júniusban a Vízöntőnek valószínűleg munkahelyet kell váltania, vagy át kell gondolnia a tevékenységi körét, talán ez a lépés némi nyugalmat hoz az életébe. A magánéletben a június azzal fenyeget, hogy vége lesz egy régi kapcsolatnak, de a Vízöntő ki is simíthatja a nézeteltéréseket, ha hajlandó szeretetet és törődést mutatni. Aki mostanában találkozott a szerelemmel, az ne rohanjon az összebútorozással.

Halak

II. 20.–III. 20.

A Halak júniusban valósíthatja meg az álmait, képes lesz megerősíteni a kapcsolatait a szeretteivel, és minimális veszteségekkel elviselni a nehéz időket. Június elején a Halak tartózkodjon a kockázatos lépésektől, jobb, ha feladatai ellátására koncentrál. Ha a Halak úgy döntene, hogy megváltoztatja az életét és családot alapítana, akkor a hónap legelején bekövetkező változások előnyösek lesznek.