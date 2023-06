Ezeknek a csillagjegyeknek szörnyen indul a hét

2023. június 19.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Készüljön igen jó napra hétfőn! Sok feladat várja, de ezek egyike sem minősül „favágásnak”. Minden munka igényli az ön szépérzékét, stílusát, arányérzékét. Akár még egészen új dolgokat is előállíthat, vagy bemutathat, amivel sikeres lehet.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Jupiter és a Szaturnusz fényszöge hétfőn garantálja, hogy ma jó időben lesz jó helyen, és emiatt különösen jó fordulatot vesznek a dolgai. Igazán szerencsés lesz, és nagyon jó döntést hoz egy kihívást jelentő helyzetben.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A munkahelyi leterheltség most már türelmetlenné teszi, ám hamar elvonul a vihar, és eljön a kedvező pillanat, amikor valamennyi gondjára végre pontot tehet. Ha máshogy nem azzal, hogy végre kikéri a szabadságát.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha ön olyan munkahelyen dolgozik, ahol emberekkel kell foglalkoznia, akkor a hétfői nap különleges kihívást tartogathat az ön számára. Lehetősége lesz bemutatni, milyen áldozatokat tud ön hozni másokért, hogy mennyire szolidáris.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön az a győztes, aki nem akarja sohasem sárba tiporni a legyőzötteket. A nagylelkűségét, mindkettejük szerencséjére, ma is gyakorolhatja. A végén még az ellenfele is az ön győzelmének is tud örülni, hála a jó szívének.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ideje lenne egy kis kikapcsolódásnak, utazásnak. Már régóta tervez valamit, de ha azt akarja, hogy tényleg legyen is belőle valami, akkor még ma tegye meg az ehhez szükséges első lépéseket! Ma szerencsésen találhat egy jó ajánlatot.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön nagyon vigyáz arra, hogy az életét mindig mederben tartsa. Csakhogy így, habár jó eséllyel kerüli el az érzelmi hullámvölgyeket, az érzelmi „hullámhegyek” is elkerülik. A mai nap ebben is kivételt hozhat.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szingli Skorpiónak az elkövetkező időkben valaki nagyon közel kerül a szívéhez, és ez alaposan összekuszálja jól megszervezett eddigi életét. Még az is lehet, hogy választásra kényszerül. Ma még ne döntsön, ne hamarkodja el!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Jupiter és a Szaturnusz fényszöge csupa kedvező fejleményt ígér. Jól haladnak a dolgai, jól döntött. Mások talán mesteri taktikusnak mondanák, pedig az ön legnagyobb titka az, hogy szeretettel és barátsággal fordul mások felé.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ez a nap sokkal jobban alakulhat, mint azt előre tervezte volna. Amitől félt, az a veszély elmúlik a feje fölül, az idő megoldja a gondokat. Megint rájöhet, hogy a családnál, a szeretteinél nincs semmi fontosabb.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Munkájában ma végre siker koronázhatja eddigi erőfeszítéseit. Végre beláthatja, hogy érdemes volt kiállnia az elképzelései mellett, hogy nem hiába küzdött. Van egy adomány is az életében, amit kötelező lenne továbbadnia. Önnek kell tudni, mi az!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagy meglepetésben lehet hétfőn része: valami olyan történik, ami megváltoztatja eddigi terveit, elképzeléseit, de csakis jó értelemben. Még ha valami nehéznek is hangzik elsőre, akkor is jól fog elsülni. A legfontosabb a bizalom!