A Bika ma legyőzhetetlennek érzi majd magát

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden egy hosszabb távú elkötelezettséggel kapcsolatban támadhat probléma, vagy annak a lehetősége, hogy újratervezze az egészet. A változás viszont mindig hozhat jót és rosszat is, és ha nem lehet előre tervezni ebben a kérdésben, akkor jobb az is, ha nem csinál semmit. Várja ki a végét!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kemény munkájának és erőfeszítéseinek láthatja az eredményeit is, legyen az magánjellegű projekt, vagy a karrierjével kapcsolatos dolog. Ha pedig mindezt azzal is kiegészíti, hogy a fizikai erőnlétével is foglalkozik, akkor szinte legyőzhetetlennek érzi majd magát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr ma elhagyja az Ikrek jegyét, ami önnek kevésbé szerencsés, ám egy csodálatos bolygóháromszög bőven kárpótolja ezért – adódhatnak nehézségek a mai napon, de a véletlenek összjátéka folytán mégis jól tud kijönni minden helyzetből.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Nap a Rák jegyében jár, ami önnek nagyon ideális lehetőségeket jelez. Értékelik minden területen: a családja is elismeri, a kollégák is. Pénzügyileg is kedvező időszak ez, de legyen egy picit bátrabb, ha tárgyalnia kell.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden a a környezete számára nyilvánvalóvá válik egy sikere és hirtelen a figyelem középpontjában találhatja magát. Ne feszengjen emiatt! Méltán lehet büszke arra, amit elért, így teljesen értelmetlen eltitkolni a dolgot.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma a családjával kell törődnie. Ha szerencsés, és egy kellemes helyen a szabadságát tölti, akkor ez nem is jelenthet nehéz feladatot. Ha azonban más teendői vannak, akkor hirtelen kényszerítő körülmények fordíthatják haza.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai napja a változásról, változtatásról szólhat. Talán azt fontolgatja, hogy valami friss dologba kezd, de az is lehetséges, hogy egy új szintet célozna meg valamiben, ami lehet egy munkával kapcsolatos dolog, de akár egy magánkapcsolat is. Ha pedig le akar nyűgözni valakit, ma sikerül!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Úgy érzi, szüksége lenne valami változásra, újításra. Csak arra nem tud még rájönni, hogy miben is kellene változtatnia. Az utóbbi időben túl sokfelé kapkodott, de valahogy semmit sem fejezett be. Kezdje egy félbehagyott dologgal.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Készüljön fel arra, hogy ma és az elkövetkező napokban felgyorsul az energiaáramlás ön körül Emberek, lehetőségek és gondolatok jönnek és mennek, és egy nagy ívű változás kezdődik meg az életében. Mindez pedig végül egy sokkal kellemesebb állapothoz vezet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden érezheti, láthatja valakinek az érdeklődését az ön irányába, de nem teljesen biztos, hogy ennek örülni fog. Van esély ugyanis arra, hogy ez az érdeklődés nem teljesen önzetlen. Könnyen lehet ugyanis, hogy az illető célja valójában az, hogy a saját hasznára megszerezzen valamit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénz, karrier, izgalmas kapcsolatok. Ma ezek körül foroghatnak a gondolatai, amikor megtervezi az ön előtt álló napokat. A legtöbbet pedig akkor tudja kihozni az elképzeléseiből, ha ma meghall egy jó tanácsot valakitől. Olyan valakitől, akitől amúgy nem is várt ilyesmit most.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma a lelkesedése, pozitív életszemlélete átterjedhet a környezetére és különösen egy valakit érint majd meg, aki ennek hatására talán közeledni fog majd önhöz. A kérdés az, hogy be tud-e vállalni most egy friss kapcsolatot.