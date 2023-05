Szokatlanul agresszív lesz a héten a Nyilas

Kos

III. 21.–IV. 20.

Néha annyira őrültnek tűnő, új ötleteid támadnak, hogy magad is égető vágyat érzel mielőbb elfelejteni őket. A csillagok azonban azt javasolják, hogy ha a héten ilyen furcsa terved születik, írd le és tartsd meg egy ideig. Gondold át újra. Egy idő után vedd elő az elképzelést és gondolkodj el rajta, hogy ez az ötlet megvalósítható-e. A végén az eredmény meg fog lepni.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A barátokkal nem csak szórakozni lehet. Ők a legjobb terapeuták, akiket eléd tehetett az élet. Rájuk lehet bízni és kell is néha az érzéseidet. Ne feledd, hogy amikor valódi segítséget ajánlanak fel neked, ne zárkózz be, és ne utasítsd el őket. Most szükséged van rájuk, ezért légy nyitott a szeretteid tanácsaira is, de természetesen nem vagy köteles követni azokat.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az a tény, hogy megfogadod a barátok, és más, számodra fontos emberek tanácsait, nem jelenti azt, hogy nem vállalsz felelősséget a tetteidért. Az utolsó szó és döntés úgyis a tied, így rajtad csattan minden végeredmény. Lehet, hogy valami nem sikerül, de ez nem valaki más hibája. Minél inkább elfogadod, amit a sors adott neked, annál könnyebb lesz az életed.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A hét elején jobb, ha szinte láthatatlanná válsz, ez segít majd elkerülni sok félreértést, civakodást. Kissé nehezen tudod átadni másoknak a gondolataid lényegét, de ez gyorsan elmúlik. Sokszor kerülsz a fantázia birodalmába, mert valaki vagy valami igazán beférkőzött a gondolataid közé. A hétvégén előbb százszor mérlegelj, mielőtt bármit mondasz vagy teszel.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Elhatároztad, hogy elindulsz azon az úton, amelyet régóta ki szerettél volna próbálni. Ne légy azonban túlságosan rámenős, különben nehezen haladhatsz majd előre. Próbálj meg mindent egyedül megoldani. Talán egy kicsit közelebbről is szemügyre veheted azokat az embereket, akikkel naponta találkozol. Lehetséges, hogy a valaki romantikus érdeklődést ébreszt benned.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Mindig is szellemes és éleseszű ember voltál, de a napokban ezek a tulajdonságaid különösen szembetűnőek és vonzóak lesznek az ellenkező neműek számára. Használd ezeket a tulajdonságaidat arra, hogy felkeltsd annak az embernek az érdeklődősét, aki régóta megdobogtatja a szívedet. A csillagok azt üzenik: ne aggódj, biztosan sikerülni fog a próbálkozásod!

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A hét elején el kell távolodnod a megszokott keretektől az életedben, hogy sikeresebben vedd az akadályokat. A hét első felében túl szentimentálisnak fogod érezni magad, de próbáld meg lerázni ezt a hangulatot, és ébreszd fel az optimizmust magadban. Aktivizáld magad, ismerkedj nyugodtan új emberekkel, helyzetekkel. Ez az időszak kedvez a romantikának.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A hét elején hihetetlenül ambiciózus lelkiállapotban leszel. Ez az akaraterő és kitartás alkalmas lesz arra, hogy meghozz több felelősségteljes döntést. Kissé nehezen és nem túl zökkenőmentesen megy majd a munka másokkal, főleg, ha nem vagy nyitott a javaslataikra, ötleteikre. Sok a konfliktus a kedveseddel is, de próbálj megnyugodni, és elfogadni őt olyannak, amilyen.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Minden rendben lesz a párkapcsolatodban, ha veszed a fáradságot és összeszeded magad. A helyzet az, hogy nemcsak szokatlan energia, hanem fokozott agresszivitást is úrrá lesz rajtad a napokban. Próbáld nem megalázni őt, és megfelelően reagálni a cselekedeteire. Ha nincs párod, akkor mostanában azt vallod majd, hogy elég a kaland, ám végül rájössz: ez mégsem elég.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Végre valahára megszűnnek az általad annyira gyűlölt konfliktusok, és béke uralkodik a párkapcsolatodban. Próbáld meg elfelejteni a múltbeli zivatarokat, nehogy véletlenül újra kitörjön a veszekedés. Ha egyedülálló vagy, elönt az érzést, hogy mégsem olyan örömteli egyedül lenni. Szerencsére a napokban találkozhatsz valakivel, akivel boldog lehetsz és élvezheted az életet.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ez a hét sok meglepetést hozhat, sőt, egyes események nagy valószínűséggel drámaian megváltoztatják az életedet is, igaz, csak rövid időre. Légy óvatos, a csillagok azt üzenik: a napokban valaki megpróbálhat becsapni. Légy résen, ne hagyd magad! Valaki felfigyelt rád és ezt érzed, látod. Örülsz, mert rég vágytál a társaságára, most már csak pár kezdő lépést kellene tenni valakinek. Legyél az te!

Halak

II. 20.–III. 20.

Sikerül a napokban békét kötnöd azokkal az emberekkel, akik korábban annyira fontosak voltak neked. Ez jót tesz majd a lelkednek, mert nem az a fajta vagy, aki szeret haragudni. A kedvesed óriási lelkesedéssel vesz körül, amit értékelsz is, de úgy érzed, valami hiányzik a kettőtök kapcsolatából. Nyugodtan mond el neki, ha több tüzet, fantáziát szeretnél, de lehet, ezt a részét neked kell belevinned a kapcsolatba.