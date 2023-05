Nincs több rejtély! Összeszedtünk mindent, amit a családállításról tudni kell

Rengetegen hallottak már a családállításról, ami 2000 óta egyre népszerűbbé válik a modern pszichológiában. De sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is takar ez pontosan.

Mutatjuk, mi a módszer lényege

A pszichológiát és a filozófiát egyesítő kezelés alkalmazása egy német pszichológus, Bert Hellinger nevéhez fűződik. Ő jött rá arra, hogy generációkról generációkra hajlamosak vagyunk ugyanazokat a problémákat elkövetni, akárcsak az őseink. A technikájának a segítségével viszont sikerülhet kitörni ebből a végtelennek tűnő spirálból.

Problémáink megszüntetése sokszor nemcsak saját magunkkal hozható kapcsolatba, hanem a családunkkal és a felmenőinkkel is. Ugyan csak mi tehetünk valamit a változás érdekében, de a probléma forrását érdemes máshol is kutatni – írja az astronet.hu.

Fotó: Pixabay.com

Hogyan vágj bele?

Egyénileg és akár csoportokban is lehet dolgozni. Aki a családállítást végzi, kérdéseket tesz fel a páciens számára, és kirajzolja a családtérképét. Ezután a páciens felveti azt a problémát, ami foglalkoztatja, és a terapeuta a térkép alapján leképez egy rendszert. Általában mindent a gyerekkori sérelmek mozgatnak, és a páciensek a legtöbbször pénzügyi, szerelmi vagy családi ügyek miatt fordulnak a szakértőhöz.

Csoportos foglalkozás

Egy-egy ilyen foglalkozás nagyjából három órán keresztül tart, és a csoport tagjai egy teremben, körben foglalnak helyet. Aki a problémájával érkezett, elmondja, mire keres megoldást, így ő lesz az állító, és a jelenlévők közül kiválasztja azokat, akik a családtagjait képviselik. Ők a segítők, akik nem tudják, hogy kinek a szerepébe állnak be, mivel nem ismerik az állító élettörténetét, csupán éreznek és mozognak a térben. Nem kapnak semmiféle instrukciót, csak azt tudják, hogy mi az a szerep, amit megszemélyesítenek az állító életében.

A folyamat alatt egyfajta energiamező alakul ki a teremben. Ez 25 százalékban a külvilágból összeszedett érzésekből, 75 százalékban pedig az állító akár élő vagy elhunyt, akár ismert vagy ismeretlen szeretteinek az energialenyomata. Még Hellinger sem tudta megmagyarázni, hogy mégis miként tudnak az emberek ilyen szinten egymásra kapcsolódni, de valamiért a módszer működőképes. A családállító vezetésével zajlik a foglalkozás, és a valós helyzetek, kapcsolatok átlátása, kommunikálása után elkezdődhet a problémás kapcsolatok helyreállítása és végül a rend megteremtése.

Egyedül is lehet családállítást csinálni

Nemcsak segítőkkel közösen működik egy-egy ilyen foglalkozás, hanem akkor is, ha egy személyben fordulunk a szakemberhez. Ilyenkor ő kiegészítő eszközökkel, például kövek segítségével valósítja meg a családállítást. Az energiamezőt így is ki lehet alakítani. A foglalkozás közben pedig a családtérkép alapján megfelelő oldómondatokkal igyekszik mélyíteni a tudatosítást.

És végül itt van, hogy kiknek ajánlott

Természetesen ez a módszer sem jelent garanciát arra, hogy az életünkben jelen lévő problémák egy csapásra megoldódnak. Hiszen az is lehet, hogy a különböző elakadások, hibák nem vezethetőek vissza a felmenőkre. De a gyermekkori negatív élmények felnőttkorra kivetülő hatása valóban gyakori. Ahogy a bűntudat érzése is társulhat a gyermekkorban megéltekkel, de az emberi kapcsolatok alakulására is rányomják a bélyegüket. Így a családállítás segít, hogy feloldjuk a régi traumákat és megteremtsük az egyensúlyt a jelenben.