Napi horoszkóp: a Skorpió ma rátalálhat az igazira

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai nap még szintén a béketeremtésről, konfliktuskezelésről szól, a Mérleg Hold segíti ebben. Bárkivel is volt/van vitája, nézeteltérése, most tudja kezelni, és érdemes is leülni tisztázni a helyzeteket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kompromisszumokat kell hoznia ma bizonyos terveit illetően, de ez nem fog nehezére esni, a Mérleg Hold ugyanis enyhíti a feszültségeket. A hosszú távú terveit illetően mérlegeljen alaposan, mert most jó meglátásai lehetnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán, ha úgy adódik, adja át a gyeplőt valaki másnak és hagyja, hogy ő irányítsa ön körül az eseményeket. Meg fogja látni, hogy mennyire kényelmes és főleg pihentető tud lenni, ha csak utas a csónakban, nem kormányos.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vannak alapvető érzelmi szükségletei, melyek ha nem teljesülnek, nem érzi jól magát a bőrében. Tegyen hát annak érdekében, hogy mindezek a vágyak ki legyenek elégítve és ha a párja ezt nem adja meg, akkor ma üljön le vele beszélni erről.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma igazán kiegyensúlyozott és békés hangulatban van, és türelmes is – de csak egy pontig. Ma valakinek sikerül elérnie ezt a pontot, sőt, túl is menni rajta. Vegyen nagy levegőket, és számoljon el tízig, mielőtt megsemmisítő reakciókat adna.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kicsit feszült, vagy borongós hangulata, de van valaki a környezetében, aki tárt karokkal várja, és egy nagy öleléssel, vagy okos tanácsokkal jó kedvre hangolja. A sors is meglepheti egy nagyon jó hírrel!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold a Mérleg jegyében van, és nagyon kedvez önnek. Szerencsés napja lesz. Mérlegként amúgy is szót ért szinte mindenkivel, de szerdán ez valahogy hasznot is hoz önnek. Öröm a közelében lenni!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szerelemben szerencsésnek mondhatja magát szerdán. Ha eddig nem volt párkapcsolata, ma rátalálhat az igazira. Ha már van valaki, akkor ma végre ráébredhet, hogy mennyire szüksége van rá.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai napon érdemes a hivatalos ügyeket, vagy nagyobb bevásárlásokat lebonyolítania. A csillagok állása szerint ma minden üzleti tranzakcióban szerencsével járhat. Olcsóbban vásárolhat, drágábban adhat el, mint más napokon. Szabaduljon meg a kacatjaitól a neten!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A szerdai nap, bár unottan vág bele, rengeteg jót tartogathat az ön számára. Kipihentnek és szellemileg is frissnek érezheti magát. Ne hagyja, hogy kicsinyes konfliktusokkal elrontsák a napját.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Önben igen nagy a kreativitás iránti igény, de sajnos ennek kiélésére a jelenlegi feladati nem alkalmasak. A szürke rutint pedig nem bírja. Beszéljen ma a főnökével, hátha tud változtatni valamit a munkakörén!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán ha döntéshelyzetbe kerül, akkor hallgatnia kellene egy barátjára, aki sokkal elfogulatlanabbul látja a helyzetét, mint ön bármikor. A tanácsai esetleg nem annyira találkoznak az ön szándékaival. Mégis jobb lenne azokat követnie.