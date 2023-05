Megoldást hoz a pünkösdvasárnap ennek a csillagjegynek

2023. május 28.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Minden esélye megvan a kikapcsolódásra, de csak ha nem pörgeti magát bele felesleges konfliktusokba. A Halak Szaturnusz – Ikrek Nap kvadrát fényszöge ugyanis sok feszültséget hoz. Legyen ma nagyon rugalmas! Szükség lesz erre a képességére.



Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Szűz jegyben járó Hold nagyon kedvez önnek, megnyugtatja, gyógyítja és erőt ad önnek. Most nagy örömét lelheti a kertészkedésben, ha más nem, ültessen virágokat az erkélyére! Egy nagy séta, vagy csak láblógatás a kertben üldögélve szintén feltölti erővel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Ikrek Nap – Halak Szaturnusz fényszöge frusztrációt hozhat, de csak ha hagyja. Úgy érezheti, képtelen utolérni magát, és idegesíti, hogy rohan az idő. Ne nyomassza magát! Inkább próbálja meg jól megélni, és sodródni picit az eseményekkel!



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pünkösd vasárnap nagyon jó meglátásai lehetnek. Sokféle ügyes-bajos dolog végére pontot tehet, amik eddig nyomasztották. A megoldás szinte a semmiből adódik, egy csapásra. Nem is érti, hogy mindez eddig miért nem jutott eszébe...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Igazán örülhet, mert kikapcsolódást, és kellemes mulatságot jeleznek pünkösd vasárnapra a bolygók. A háztartás sem csak önre hárul, mert most közösen oldanak meg mindent, és mindenkinek együtt jut ki a jóból is.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A kreatív energiák, az alkotni vágyás pünkösdvasárnap nagyon erősen munkálkodnak önben. Alig tudja visszafogni magát. Ha háztartást vezet, most szívesen süt-főz finomabbnál finomabb ételeket. Ha pedig más hobbiban éli meg az alkotási kedvet, abban is csodás dolgok születhetnek.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nem érdemes tovább halogatnia egy probléma megoldását. Pünkösd vasárnap éppen megfelelő döntést hozhat, és még segítséget is kap a végrehajtáshoz. Egyik barátja készségesen áll a rendelkezésére, de az is lehet, hogy angyali segítséget kap.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Többet ésszel, mint erővel!– ez legyen a vasárnap jelszava! Ön is jobban fogja érezni magát, ha a konfliktushelyzeteket intelligens eszközökkel tudja megoldani. Bármilyen hangnemben is szóljanak önhöz a többiek, ön minden körülmények között őrizze meg a higgadtságát!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Unalmasnak éppen nem mondható a pünkösd vasárnap: az egyik váratlan esemény követheti ugyanis a másikat. S mivel ön szeret az előtérben lenni, addig élvezi az eseményeket, amíg uralni tudja azokat. Ezért legyen minél kezdeményezőbb!



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Általában megszokta, hogy ön segít másokon. Vasárnap viszont ön szorulhat a környezete támogatására. Keresse fel az egyik barátját, akiért már sokat tett a múltban, s aki éppen ezért boldog lesz, ha végre ő is tehet önért valamit. Talán többet is tud, mint ahogy ön azt reméli.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Türelemmel többre jut, mintha mérgelődik, csapkod, elégedetlenkedik. Ha valaki, vagy valami nem váltja be a hozzá fűzött reményeit, még mindig adhat annak újabb esélyt. Ne adja fel, inkább lelkesítse, vagy hódítsa meg újra az illetőt!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pünkösd vasárnap végre lesz alkalma, ha csak 1 órára is, picit elcsendesülni, és ezalatt átértékeli a dolgokat. Talán másként látja most azt is, ami az elmúlt időben csalódást okozott. Valahogy minden új értelmet nyerhet, és megnyugodhat.