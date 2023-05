Az erő most a Szűzzel van, ma mindenre képes lesz

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Hétfőn bátorságban nem lesz hiánya, na de az elvakultsággal azért mindenképpen vigyáznia kellene. Csak annyi kockázatot vállaljon, aminek a következményeit is viselni tudja, ha mégis balul sülne el...

Bika (04. 21.–05. 20.)

Hétfőn jól teszi, ha tudatosan kerül minden konfrontálódást. Inkább térjen ki a lehetséges ellenségeskedők elől a munkahely folyosóján, és kerülje a vitatkozást a főnökével is. Most ugyanis lehet, hogy túlzásba esne. Annak meg nem lehet jó vége...

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ne kapkodjon! Nem érdemes elhamarkodott döntéseket hoznia, különösen, ha maga is érzi, hogy ezáltal későbbi jó lehetőségektől vágja el magát. Inkább még egy darabig válassza a visszahúzódást. Legyen bölcs, maradjon a háttérben!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Öntsön tiszta vizet a pohárba valamivel/valakivel kapcsolatban. Lehetséges, hogy kipakol a párjának, mert nem akarja tovább belül őrizni a felhalmozott sérelmeket. Csodálkozni fog, hogy ez mekkora megkönnyebbüléssel jár. A másik talán nem is tudta, mennyire megbántotta korábban.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ha úgy látja, hogy valahol nem becsülik eléggé, harcoljon, de nemes ellenfélként, ahogy az önhöz illik. Ha belemegy mindenféle kicsinyes játszmákba, akkor még veszíthet is. Ön mindig tisztességes, és éppen emiatt néznek fel önre mások.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Érzi már, hogy az erő önnel van, és most képes megvalósítani a régi terveit. Lehet azonban ezekben a tervekben némi túlzás is. Válogassa meg az eszközeit, a megvalósítás szelídebb, ámbár lassabb útját járja inkább!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ha segítséget ad egy elesett embernek, azzal épp annyit ér el, ha nem többet, mintha ön kapna segítséget másoktól. Nagyot nőhet ebben a tettben, és közben az önbizalma is megerősödik. Ráadásul szerez magának valakit, aki őszintén hálatelt szívvel gondol önre. Kell ennél több?

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Nem kellene rettegni attól, hogy megmutassa az érzéseit. Ön nagyon jól tudja, miként tehet különbséget jó és rossz között, és ennek végre hangot is adhat. Akár a főnökei előtt is. Ami jogos, az úgyis győzni fog előbb-utóbb.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Hétfőn az a fontos, hogy ne őrizzen haragot a szívében! Ha valamelyik régi ismerőse békejobbot nyújt, s fel akarja frissíteni a rég elveszett barátságot, hagyja magát kiengesztelni. Meglátja, ezután ön is könnyebbnek fogja érezni a lelkét.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Igazán remek napra számíthat. A tüzes Oroszlán–Mars energiáinak köszönhetően előbújik végre a csigaházból. Ha szingli, épp mostanában ismerkedhet meg valakivel, és ez valami varázslatos lehet. Persze csak akkor, ha engedi magát elvarázsolni.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Hétfőn képes lehet arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé lásson, ezért észreveszi azt is, ami nem fog tetszeni. Persze előnye is van belőle, nem is kevés, mert elkerülhet néhány csapdát, megelőzhet egy későbbi csalódást.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Bármilyen döntésre készül, jobb, ha még egy-két napot kivár vele. A halogatás taktikája nem a döntés elmismásolása miatt szükséges, hanem azért, mert bizonyos dolgokat még nem lát teljesen tisztán. Még nem minden tárult fel a szeme előtt...