Aki korán kel aranyat lel: Az egyik csillagjegy ma a saját bőrén érezheti a mondás igazságát

2023. április 12.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szerdai napon a Nap és a Jupiter együttállása a Kos jegyében komoly vitákat hozhat. Most nagyon fontos lenne, hogy picit becsomagolja a véleményét, különben könnyen előfordulhat, hogy saját maga alatt vágja a fát...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Sokan keresik a társaságát és kérik ki a véleményét szerdán, hiszen tudják, ön képes átérezni, és egyben tényszerűen, a racionalitás szintjén át is látni a problémájukat. Lehet, hogy ma ezt a képességét a munkában is hasznosítja.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Időnként hajlamos rá, hogy vakon megbízzon az emberekben. Máskor meg épp a túlzott gyanakvásával okozhat magának is kárt. Az arany középutat kellene megtalálnia, hogy harmonikusan tudjon kapcsolódni másokhoz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma a Bak jegyébe lépő Hold miatt a szokottnál is céltudatosabb és összeszedettebb lehet. Ön, bár nem látszik mindig így, nagyon is törekvő tud lenni, ha akar. Csak sokszor nem a saját céljait követi. Az egyensúlyt megtalálni a legnehezebb.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán valaki kölcsön kérhet öntől. Gondoljon arra, hogy a segítség mindig visszaszáll. De persze a mértékletességről sem szabad megfeledkezni. És persze arról sem, hogy ne hagyja, hogy visszaéljenek a nagylelkűségével.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan élmény érheti valakinek köszönhetően, hogy megérik önben az igény a változásra. Az illető kibillenti a nyugalmából, ami hosszú távon viszont nagyon is az ön érdekét szolgálja. Ne kapkodjon, fontoljon meg mindent, mielőtt a döntő lépést megteszi.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön általában is a harmóniára törekszik a környezetével, de ma még a szokásosnál is inkább, mert érzi, milyen nagy a feszültség ön körül. Szinte bármit képes feladni annak érdekében, hogy békét teremtsen. Pedig jogos az elvárása, hogy a másik is viselkedjen!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A kitartásáért többen is irigylik. Azonban nem elég, ha pusztán a terveihez, önmaga elképzeléseihez hűséges. A siker bizony kompromisszumkészséget is igényel. Persze, ahogy mondani szokás: minden a mérték!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nap és a Jupiter együttállása szerdán veszekedős hangulatot jelez. Jobban tenné, ha elkerülné a felesleges konfliktusokat. A párjával való csatázásban ugyan ön a kitartóbb, és a társa előbb morzsolódik fel, de végső soron önnek is ez is veszteség. Ha túlnéz a személyisége határain.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyszerű, de egyben különös ötlettel állhat ma elő a munkahelyén. Ne csodálkozzon azon, ha nem lesz mindenki maradéktalanul elragadtatva tőle. Ha jót akar magának, akkor óvatosan adagolja csak az információt. Akkor több az esélye.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Annyira sok a teendője, hogy ez segít ma önnek elterelni a figyelmét a lelki bajokról. De ez csak a felszínen jelenthet szabadulást. Valamivel nagyon is muszáj lenne foglalkoznia. A családi összezörrenéseknek is mélyebb értelme van.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Aki korán kel aranyat lel. Ma a saját bőrén érezheti e mondás igazságát. Minél előbb lát neki sürgős teendőinek, annál előbb lesz ideje arra, hogy a nagy lehetőséggel is foglalkozzon végre. Mert valami terve ma végre bejöhet.