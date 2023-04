Íme a 8 jel, hogy az ikerlángoddal találkoztál

Minden lélek választ magának egy sorsfeladatot, és azért születik a Földre, hogy beteljesítse azt. Lehet, hogy ehhez több élet is kelleni fog, hiszen minden életünkben fejlődünk, alakulunk, megértjük az összefüggéseket. Az előző életünkben elkövetett dolgok a mostani életünkben is tanítanak minket, és amikor már megtanultuk az összes leckét, beteljesítjük a sorsfeladatunk és nem születünk le újra a Földre.

Az újjászületések során a karmikus kapcsolatok is végigkísérnek minket, azok is tanítanak: lehet éppen azt, hogy ezt a kapcsolatot be kell fejezni, hogy a következő életben megtisztulhassunk. Az ikerlángok azonban különösen erős és fontos segítőink, velük ugyanis megélhetjük a teljességet.

Íme a jelek, hogy megtaláltad az ikerlángod

A találkozás előtt is érezhetsz valami különöset, mint amikor tudod, hogy valami történni fog, valaki közel van hozzád, aki valóban hozzád tartozik. Álmodhatsz is az ikerlángodról, vagy olyan jeleket, üzeneteket küld az Univerzum, amely egyértelművé teszi: hamarosan sorsfordító találkozásban lesz részed.

1. Már az első találkozáskor úgy érezheted, régről ismered a másikat. Az is előfordul, hogy bár eleinte csak kerülgetitek egymás, fokozatosan nyilvánul meg az a mély testi-lelki vonzalom, ami elkerülhetetlenül egymás felé sodor titeket.

2. A teljes őszinteség jellemző a kapcsolatra, nincsenek játszmák, taktikázás, manipulálás. Nem is tudnák megjátszani magukat a felek, hiszen tökéletesen kiismerik a másikat.

3. Nem áltatunk senkit: az ikerlánggal való kapcsolódás nemcsak a legnagyobb boldogságot hozza az életünkbe, de a legnagyobb fájdalmat is. Ezt a kapcsolat intenzitása okozza, ami egyszer a mennyekbe emel, máskor a pokolra taszít.

4. Gyakran érezhetjük úgy, hogy közös élményeink voltak a múltban, mintegy visszatükrözzük egymás problémáit.

5. Két forgatókönyv lehetséges: tökéletes harmóniában élnek már a kapcsolat kezdeti szakaszában is, vagy épp ellenkezőleg, nehezen megy az összecsiszolódás, sok veszekedés jellemzi a viszonyt, de elszakadni nem tudnak egymástól.

6. Az ikerlángok találkozásakor egy biztos: nem lesz gond a szexualitással. Már akkor feltüzelik egymást, amikor egymásra néznek, még csak érintés sem kell hozzá.

7. Biztonságban érezzük magunkat a másik mellett. Tudjuk, hogy a másik úgy fogad el minket, ahogy vagyunk, a hibáinkkal együtt.

8. Idővel igazi „gyógyító” kapcsolattá válik az ikerlángviszony, és fontos tanulságok megélését teszi lehetővé - írta az Astronet.