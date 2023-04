Hosszútávú szerelmet hozhat az április a Skorpiónak!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A szerelem ünnepe is lehet a Kos számára április, ugyanis a csillagok szinte a tenyerükön hordozzák ebben a hónapban. A ragyogás, amely körülveszi, mindent és mindenkit felvidít. Kevés olyan ember lesz ebben a bolondos hónapban, aki elutasítaná. Persze, azért óvatosan a keresgéléssel, mert a jelentkezők közé megbízhatatlan személyek is bekerülhetnek.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Hozzászokott a Bika ahhoz, hogy egyedül cselekszik, anélkül, hogy mások vágyaira és érzéseire figyelne. Áprilisban azonban a személyes kapcsolatai megkövetelik, hogy jobban törődjön a környezetével. Talán egy szeretett személynek szüksége lesz a segítségére. A romantika oldja a feszültséget, ezért ne feledkezzen meg a bókokról, a meglepetésekről és a randevúkról sem.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Túl van az Ikrek egy nehéz időszakon, ezért április megjutalmazza a türelmét és az odaadását. A családban minden egyensúlyba kerül, harmonikussá válnak a kapcsolatok, hiszen újra figyelemmel fordul az Ikrek a partnere felé. Aki még a szerelmet keresi, ebben a hónapban találkozhat valakivel, aki értékelni tudja. Az új ismeretségek rádöbbentik, hogy még mindig vonzó jelenségnek számít.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Áprilisban aggodalmaskodni kezd a Rák, mert attól tart, hogy ha nem teszi meg a szükséges lépéseket, elveszti a szerelmét. Ezek a félelmek alaptalanok! Természetesen fontos tenni egy kapcsolatért, ám az igaz szerelem marad. Ha mégsem, akkor pedig felesleges aggódni. Ez a hónap arra készteti a Rákot, hogy elgondolkodjon érzései komolyságán, és cselekedjen. A merészség fontos!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Április szikrát gyújt! Bókok, udvarlások, ajándékok és randevúk sora következik, de a csillagok arra intik az Oroszlánt, hogy ezek ellenére próbáljon meggondoltan cselekedni, ne vonjon le éles következtetéseket, és főleg, óvakodjon az üres reményektől. Ugyanakkor ne féljen komoly kapcsolatot nyitni, ha mind a két oldalon megjelenik a mély elköteleződés. Fontos lesz hallgatni a megérzésekre!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Mindig kívánatos a Szűz az ellenkező nem számára. Április arra hívja, hogy vegye komolyabban a magánéletét. Megjelenik a Szűzben a családalapítási vágy. Nem kell tovább keresni a tökéletes kapcsolatot. Az igaz szerelem talán a sarkon van. Tanulja meg élvezni a való életet, és ne meneküljön a könnyű flörtölésbe. Így lesz igazán érdekes és eseménydús az élet.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Fejlesztenie kell a tehetségét, és egy új hobbi sem ártana, ahhoz, hogy a Mérleg ismét vonzóvá és érdekessé váljon. Április megjutalmazza, és csodát tesz a magánéletében! Őszinte érzések töltik fel, amelyek inspirálnak és önbizalmat adnak neki. Lehet, hogy több rajongó közül kell választania a Mérlegnek. A kapcsolatban élő Mérleg szövetsége a türelemnek és a nagylelkűségnek köszönhetően megerősödik.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Továbbra is bölcs stratégiát alkalmaz a kapcsolataiban a Skorpió, hiszen még azokkal is megtartja a baráti távolságot, akik esetleg vonzók lehetnének a számára. Április azonban különc energiát ad, és a bölcsesség némileg elillan. Nem baj ez, hiszen egy baráttal kapcsolatban, akiben megbízik, a romantikus érzelmek is fellángolhatnak. Bátran lehet lépni! Valószínűleg erős szövetség, akár egy házasság is létrejöhet.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Nem kerülheti el a Nyilas az új ismeretségeket! Az elkövetkezendő hetekben jön valaki, aki fényesebbé és érdekesebbé teszi az életét. Ez a kapcsolat csodálatos szerelemmé fejlődhet. Teljesen megváltoztathatja a Skorpió magánéletét, aki végre megszabadulhat a szorongásoktól és aggodalmaktól. Menjen el randevúzni, kommunikáljon, élvezze az életet, mert jó!

Bak

XII. 22.–I. 20.

Ideje egy kis időre elfelejteni a meggondolatlan, dühös lépéseket és a nagyon kemény, értelmetlen tetteteket. A magánéletben érdemes az egyensúlyt és a következetességet gyakorolni. Ne aggódjon a Bak a jövő miatt. Nincs értelme. Jobb időt szánni a szerelemre és a jelen pillanataira. Mutasson nagylelkűséget a szerettei iránt, mindazonáltal ne hagyja, hogy a család és a barátok beleszóljanak az életébe.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A családi kapcsolatokra, és a barátokra is összpontosítania kell a Vízöntőnek, akinek az április sok érdekes találkozást hozhat. Ne zárkózzon el a világtól! Sétáljon, utazzon, élvezze a pillanatot. Minden ismeretség változásokhoz vezethet a személyes életében. Legyen önmaga, hogy hiteles benyomást keltsen. A kapcsolatban élőknek beszélgetniük kell a nehézségekről, mert ez a szövetség a szakadék szélén áll.

Halak

II. 20.–III. 20.

Itt az ideje, hogy megtanulja a Halak, hogyan éljen csak önmagának: szerezzen új barátokat, utazzon, iratkozzon be új tanfolyamokra és kezdjen el tanulni. Április alkalmas lesz a felfedezésekre, a kellemes kalandokra és a találkozásokra. Az élet gyorsan kezd a helyes irányba haladni. Ne gondoljon a boldogtalan szerelemre vagy a partnere hiányosságaira! Dolgozzon a pozitív hozzáálláson, és a kapcsolata ismét erős, megbízható lesz.