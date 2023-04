Ennek a csillagjegynek régi vágya valósulhat ma meg

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Végre olyasmibe kezdhet, amire már nagyon régóta várt, amiben reménykedett, de amiről titokban már le is mondott. Most szedje össze a maradék hitét: szüksége lesz rá. A nagy lehetőség ön elé állhat, de késznek kell lennie rá!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma jókedvében találta a reggel, és ez a kellemes hangulat az egész napjára rányomhatja a bélyegét. Jól teltek az ünnepek, feltöltődött. A jó kedve másokra is átragad. Így aztán mindent könnyűszerrel meg is old.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Munkaügyben jó híreket kaphat. Ez fellelkesíti, végre úgy érezheti, túllendül a holtponton, amiben érezte magát az elmúlt időszakban. Most koncentráljon az alkotásra, a kötelezettségekre! A többi jön magától!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Békés napot remélhetnek a Rákok. Mindent a saját tempójában végezhet, senki nem sürgeti, nem állnak ön mögött türelmetlenül. Még arra is van módja, hogy azzal foglalkozzon, ami többet jelent a munkánál.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Anyagiakkal kapcsolatosan lehetnek megoldandó feladatai, de önt ez most inkább felvillanyozza, és tettekre készteti. Ma nem ismer lehetetlent, és a szerencse is valahogy ön mellé áll. Egy telefonhívás segíthet abban, hogy fordítson a sorsán.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Mostanában szívesebben adta át a kezdeményezést másoknak, míg ön inkább hajlamos volt a háttérbe vonulni. A munkahelyén is mintha kívülről szemlélte volna az eseményeket. Ma viszont visszanyeri az erejét!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai napon érdemes lehet belekezdenie valamibe. Ez egy hosszabb távú dolog lehet, aminek az alapjait ma kell megvetnie. Valamilyen szerződéskötésre vagy tranzakcióra is sor kerülhet, ezért jól kell koncentrálnia.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önnek a biztonság lehet a legfontosabb, ám a mai napon átérezheti, mennyire fontos is a bizonytalanság. Ekkor lehetséges ugyanis, hogy megtörténjen egy bizonyos váratlan fordulat. Amitől félt, de amire szüksége van.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Zajos fordulatokkal telve telik a napja. A munkahelyén ugyan rengeteg lenne a munkája, de ezenkívül is vannak teendői. Talán valóban túlvállalta magát a mai napra. Reggel még lemondhat egy s mást, érdemes is lenne...







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Akármit is tervezett a mai napra, sajnos számítania kell rá, hogy az elmaradhat, mert váratlan akadály merülhet fel. Még így is lesz valami érdekesség a mai napon, ami, vagy aki az otthonában látogatja meg.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Megint rá kell jönnie, hogy barátok nélkül semmire sem menne. Ha gondja van, most is van kihez fordulnia, csak emelje fel a telefont. Az sem baj, ha régóta nem beszéltek már. Az illető mindig örül önnek. És annak is, ha segíthet.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valakinek a családjában szüksége lehet önre, ne feledkezzen el a neki tett ígéreteiről! És arról sem, ha valakinek jeles évfordulója van. Még az utolsó pillanatban is beszerezhet a számára egy virágot vagy apróbb ajándékot.