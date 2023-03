Új élményekre, kalandokra szomjazik a Vízöntő!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Visszavonulót kell fújnia a Kosnak ahhoz, hogy ismét jobb legyen a kapcsolata a kedvesével. Ez csupán formális visszavonulás lesz, egyfajta nosztalgia, elmélkedés. Egy furcsa, izgalmas este is vár a napokban a Kosra. A lelke és a teste is kalandra vár, és a sors most megadja neki. Ez nem egy félrelépés lesz, csupán egy új út lehetséges kezdete, amelyen elgondolkodhat.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Ha erőt és határozottságot mutat a magánéletében a Bika jegy szülöttje, az óriási eredményeket hozhat neki. A kedvese örül majd, hogy végre egy összeszedett embert lát maga mellett, aki tudja, mit szeretne a jövőtől és ezért képes tenni is. Fontos azonban, hogy a Bika ne csak szerepet játsszon, mert az előbb-utóbb a visszájára fordul. Egy kis sport is segíthet az önbizalmán.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A héten és az elkövetkezendő időszakban az Ikrek több új emberrel ismerkedik meg, akiket megkedvel, mert érdekesnek találja őket, ezért sokan közülük akár több ideig is a barátai maradnak, de akár egy szerelmi kapcsolat is létrejöhet. Készen áll az Ikrek változásokra, de fontos az átgondolt lépések megtétele. Főleg a hölgyek számára lesz kedvező az elkövetkezendő időszak.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Rengeteg apró, de nehezen megoldható bosszúság keresíti a Rák életét, ám a csillagok azt üzenik: ezek ellenére ne keresegjen és ne ragadjon le az önsajnálatban, mert ez ellehetetleníti, hogy értékelni tudja az igazán fontos órákat, perceket. Sokat gondolkodik a Rák a következő időszak eldöntendő kérdéseiről, hiszen lesz pár lépés, amelyet nem tud megúszni.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Szerencsés, könnyed időszak következik az Oroszlán életében, végre nem kell mindenért megküzdenie, lesz pár dolog, ami egyszerűen szinte az ölébe hullik. Engedjen szabad utat a fantáziájának, és merje felfedezni és élvezni az eddig nem látott lehetőségeket, hogy közelebb kerüljön a legbensőbb vágyai és álmai beteljesüléséhez. Néha ilyen hetek is kellenek.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Maga sem tudja a Szűz, hogy szerelmi téren mire vágyik, hiszen egyik percben vad dolgokat szeretne megélni, szárnyalni, a másik percben viszont ragaszkodna a megszokott életéhez, és ez megbénítja. Bár igaz, hogy nagy változást csak a döntések, lépések hoznának, ez talán nem a megfelelő időszak arra, hogy kockáztasson. Ez a kapcsolat bőven megérdemel még egy esélyt.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Nehezen alakul mostanában a Mérleg élete, de a társas kapcsolatai segítenek abban, hogy jobb kedvre derüljön. A közeli rokonoknak és a megbízható barátoknak köszönhetően a Mérleget újra elárasztja a várva várt energia. Ez az az állapot, amely segít abban, hogy jobb „megvilágításból” nézzen az életére, a lehetőségeire. Talán nincs is olyan rossza dolga, mint gondolta.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A pozitív emberek szinte vonzzák a pozitív élethelyzeteket, így van ezzel a Skorpió is. Olyannyira, hogy a közvetlen közelében többen is példaképként tekintenek a jegy szülöttére. A Skorpió kedvese örül az ígéreteknek, de talán itt lenne az ideje, hogy a szép szavakat valódi tettek keltsék életre. Megfontolandó lépni, mert lassan kezd hiteltelenné válni a Skorpió.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Két lábbal kell a földön állnia a héten a Nyilasnak, annak ellenére, hogy ez most számára nem könnyű. A Nyilas szeret a középpontban lenni, de a héten ezt nyűgként éli meg. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor muszáj megmutatnia a gondolatait. A csillagok azt üzenik: figyeljen magára, ne vállaljon túl sokat, mert a teste és a lelke is kezd elfáradni.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Úgy érzi a Bak, hogy mostanában nem egészen ott tart az életében, ahol szeretne, ezért némileg elégedetlen. A kesergés helyett nézzen szét, gondolkodjon el, hogy mi az, ami felvidítaná, boldoggá tenné. Sosem késő újrakezdi, legyen szó az élet bármely területéről is. Ez a gondolat kísérje el a lépéseiben, döntéseiben és ez sok erőt adhat a változáshoz, a szebb élethez.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Szerelmi fronton új impulzusokat keres a Vízöntő, mert ez a régi, megszokott élet nyűggé vált számára. Aki pedig keres, az minden bizonnyal talál is. Az egyedülállóknak könnyű dolguk lesz, viszont a kapcsolatban élőknek érdemes elgondolkodniuk, hogy ilyen helyzetekbe megéri-e belemenniük. Talán egy nagyobb beszélgetés vagy kettő javíthatna a párkapcsolatán, és nem kellene megsebeznie senkit.

Halak

II. 20.–III. 20.

Az egekben van a Halak energiaszintje, ezért a kollégái és a szerettei alig tudnak lépést tartani vele. Kedve lenne átlépni a saját határait, szeretne olyan területre lépni, amelyet eddig nem térképezett fel. Mielőtt kalandvágyból belevágna bármibe, gondolja át, hogy ez valóban megéri-e. Pihenjen is, mert a szervezetének szüksége van rá. Szerelmi téren sikereket ígérnek a csillagok.